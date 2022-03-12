Джанлука Лападула и Педро Галлезе мотивированы посланиями поддержки после призывов к сборной Перу

Игроки сборной Перу очень рады тому, что нас ждет. И их ждут два матча, которые определят квалификацию сборной Перу на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Больше всего это показали Педро Галлезе и Джанлука Лападула, которые отправляли поощрительные сообщения из своих социальных сетей.

Начался «Осьминог», который опубликовал фотографию, на которой он появляется рядом с нападающим Беневенто. В сюжете он пометил своего партнера и поставил «За мечтой мы идем». Буквально через час «Лапагол» переопубликовал фотографию в своих сетях и поставил «до конца руки!» , сопровождаемый флагом Перу.

Напомним, что впервые оба игрока играли вместе в матчах плей-офф Южной Америки. «Бамбино» был вызван Рикардо Гарекой на двойное свидание с Чили и Аргентиной. 33-летний игрок вышел во втором тайме против «Рохи» и провел последние 30 минут. С тех пор оба спортсмена завязывают приятные дружеские отношения каждый раз, когда они встречаются в Видене.