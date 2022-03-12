Привлечение к работе на местах для содействия продовольственной безопасности

В рамках концепции «Быть частью области, которую мы хотим», Syngenta приняла участие в последнем выпуске Expoagro, который проходил с 8 по 11 марта в выставочном центре Сан-Николаса и Автодромо в Буэнос-Айресе.

Стремясь повысить устойчивость, качество и безопасность сельского хозяйства за счет развития науки мирового класса и инновационных решений для сельскохозяйственных культур, компания использовала ряд возможностей для аргентинского производителя, который включал в себя все виды деятельности.

Это предложение предполагало внесение вклада в преобразование реальности в нечто контролирующее, потому что Syngenta указала, что для того, чтобы получить поле, которое мы все хотим, мы должны сначала подключиться и добавить завещания и работу.

Чтобы достичь этого, компания провела конкретные переговоры об инновациях, устойчивом развитии, цифровом сельском хозяйстве и росте.

Эти принципы являются частью глобального обязательства компании по повышению урожайности сельскохозяйственных культур, заботе об окружающей среде и улучшении здоровья и качества жизни с постоянными инвестициями в исследования и разработки для решения проблем, стоящих перед сельским хозяйством и продовольственной безопасностью в ближайшие годы.

Все посетители выставки смогли прийти на стенд и ознакомиться с предложением, где, помимо получения техническими специалистами и специалистами, они смогли познакомиться с интерактивным контентом.

Во время выставки также проводились мероприятия на стенде, где демонстрировались устойчивые программы и инициативы, ориентированные на инновации, недавний запуск: Virantra.

Благодаря уникальной и инновационной технологии плиназолина Syngenta обещает помочь производителям защитить свои культуры от широкого спектра вредителей и, таким образом, предоставить эффективное решение в стратегиях управления устойчивостью.

Аудитория, посетившая Expoagro на стенде Syngenta (Кредит: Гастон Тейлор)

При участии специалистов состоялась презентация Cropwise, новой совместной и открытой платформы цифрового фермерства, которая предлагает производителям эффективные решения и помогает им принимать лучшие решения.

Следует отметить, что было также место для обсуждения возможностей программы AVC (Agri Value Chain), которая запускает производственный двигатель, создающий эффективный круг, в котором производители могут получить доступ к лучшим условиям; партнеры обеспечивают безопасность своей цепочки поставок продовольствия, а страна увеличивает экспорт.