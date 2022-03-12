Германия регистрирует рекорд covid, но готовится снять ограничения

Берлин, 12 марта (EFE). - Германия сталкивается с ограничениями на прошлой неделе из-за пандемии с сомнениями в связи с рекордным количеством инфекций, в то время как правительство сохраняет намерение ввести обязательную вакцину. С 20 марта практически все ограничения повседневной жизни исчезнут для большей части граждан, хотя ожидается, что такие меры, как обязательное использование масок в больницах, домах престарелых и транспортных средствах, будут сохранены. Дополнительные ограничения также будут рассмотрены в регионах, где происходят локальные вспышки, включая маски, дистанцирование и базовые гигиенические стандарты, тестирование и сертификацию статуса вакцинации. Однако всего за неделю до того, что некоторые СМИ назвали «Днем Воли», количество инфекций возросло после первого ослабления более строгих мер и побило рекордные цифры в эту субботу. Сегодня утром Институт вирусологии им. Роберта Коха (RKI) сообщил о 237 086 новых случаях инфицирования за последние 24 часа, что является самым высоким показателем с начала пандемии в Германии. Совокупная заболеваемость за семь дней составила 1496 случаев инфицирования на 100 000 жителей, что является еще одним высоким показателем и явно выше показателя недельной давности, когда он составлял 1220,8, хотя число смертей - 249 в последний день - пока остается стабильным. Сам министр здравоохранения Карл Лаутербах, который в середине февраля достиг пика «омикронной волны», вчера назвал ситуацию «критической» и предсказал быстрое появление «очагов» заражения по всей стране, в которых должны быть реализованы усиленные меры. В этом контексте возрастает критика со стороны тех, кто считает рискованным сводить к минимуму ограничения, которые могут быть введены федеральными штатами, которые будут обладать такой компетенцией в соответствии с новым Законом о защите от инфекций, который в настоящее время рассматривается в ходе парламентских разбирательств. Так, президент Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии (Divi) Гернот Маркс попросил в эту субботу, чтобы «земли» сохранили за собой право навязывать использование масок во всех помещениях. «Это проверенная и простая мера. Было бы ошибкой отказаться от этого инструмента без необходимости», — сказал Маркс газетам группы «Funke» и подчеркнул, что маска служит для защиты себя и других. Некоторые региональные лидеры консервативной оппозиции также предупредили сегодня, что новый закон, выдвинутый коалицией социал-демократов, зеленых и либералов, приведет к путанице различных правил и лишит «земли» возможности действовать на основе недостаточных элементарных мер. НА ПУТИ К ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ Между тем, в условиях практически застоя кампании вакцинации с Рождества - на сегодняшний день 75,7% немцев получили две дозы и 57,8% также бустерную дозу - канцлер Олаф Шольц указал, что, в отличие от правительства Австрии, он не планирует отказываться от обязательной вакцинации. Ожидается, что Бундестаг примет соответствующий законопроект в начале апреля и что эта мера вступит в силу летом, чтобы обеспечить максимальную защиту от возможных новых волн, прибывающих осенью. Однако есть сомнения в способности и политической воле ввести эту меру на практике, аспект, в котором обязательная вакцина для медицинских работников, вступившая в силу 16 марта, будет служить испытанием. Со среды на следующей неделе больницы, кабинеты врачей и дома престарелых, работники которых не предоставили свидетельство о вакцинации или исцелении, должны будут сообщить об этом местному управлению здравоохранения, и им будет рекомендовано отстранить соответствующего сотрудника от контакта с пациентами. Квота вакцинации в секторе здравоохранения варьируется в зависимости от региона; в Нижней Саксонии (север) более 95 процентов работников получили пункцию; в Саксонии (восток) до одной трети не вакцинированы. Органы здравоохранения могут в конечном итоге и после длительного административного процесса наложить штрафы в размере до 2500 на неиммунизированных работников и запретить выходить на работу. Однако из различных случаев указывалось, что эти меры не будут применяться систематически и не следует ожидать массовых увольнений в секторе, который хронически недоукомплектован персоналом.