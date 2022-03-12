Министр Германии: личное энергосбережение не заменяет политические действия

Берлин, 12 марта министр экономики и энергетики Германии Роберт Хабек заявил в субботу, что усилия граждан по экономии энергии способствуют снижению зависимости от России, но не могут заменить необходимость политических действий. Хабек заявил, что в связи с ростом цен многие граждане делят автомобили или планируют лучше утеплить свои дома, что является «небольшими взносами» и признаком того, что «что-то меняется», сказал он в интервью газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Однако министр зеленых пояснил, что задача правительства состоит в том, чтобы «сделать возможным то, что до сих пор казалось невозможным» и нажать на ускоритель, чтобы минимизировать энергетическую зависимость России в контексте украинской войны. Хабек заявил, что если усилия правительства принесут плоды, то осенью Германия будет независима от российского угля и к концу года ей практически не потребуется импортировать нефть из этой страны, хотя в отношении газа ситуация «усложняется» из-за отсутствия терминалов для хранения сжиженного газа. природный газ (СПГ). Поэтому министр пытается максимально ускорить процесс строительства первого терминала СПГ в Германии, который, как было подтверждено на этой неделе, будет расположен в городе Брунсбюттель (север). Кроме того, Хабек объявил, что вскоре отправится в тур по странам, производящим СПГ и водород, таким как Катар и Норвегия, чтобы «расширить возможности импорта», «краткосрочного» газа и водорода позже. Глава экономического отдела еще раз пояснил, что Германия сейчас не может прекратить импорт энергоносителей из России, и этот вопрос имеет гораздо более глубокие последствия, чем «отказ от небольшого индивидуального комфорта». «В случае немедленного эмбарго мы говорим о проблемах с поставками следующей зимой, крахе экономики и высокой инфляции, сотнях тысяч людей, теряющих работу, и людях, которые не могут позволить себе путешествовать на работу», - предупредил он. Кроме того, он отметил, что зафиксированный до сих пор рост цен пока не отражает ограничения предложения, а лишь реакцию рынка на «заявления и опасения». Хабек также еще раз повторил, что нельзя откладывать отключение трех действующих атомных электростанций в Германии, запланированное на конец года, поскольку сохранение станций в эксплуатации технически затруднено. чп/амг