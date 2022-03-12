Херардо Розин умер: прощание Альберто Фернандеса

Сегодня вечером президент нации Альберто Фернандес передал сердечное прощальное послание Херардо Росину, журналисту и телевизионному продюсеру, который скончался сегодня в возрасте 51 года в городе Буэнос-Айрес.

«Глубокое сожаление по поводу преждевременного ухода журналиста и дирижера Херардо Розина. Необъятный профессионал, любимый всеми, кто имел радость встречи с ним. Я обнимаю ваших близких и семью в это трудное время», - было сообщение, которое глава государства разместил в 23:50 в своем аккаунте в Twitter.

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