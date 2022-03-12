Грузия обыграет Румынию и попадет в группу C чемпионата мира по регби

Грузия, победившая Румынию (26:23) в эту субботу в Бухаресте, войдет в группу C чемпионата мира по футболу 2023 года вместе с Уэльсом, Фиджи и Австралией, объявила World Rugby, ведущим экземпляром мирового регби.

Таким образом, Грузия проведет свой первый матч чемпионата мира 9 сентября 2023 года на стадионе «Стад де Франс» против «Валлаби».

Лелос, получивший квалификацию для участия в следующем чемпионате мира во Франции после отстранения России, гарантированно финиширует первым в европейском квалификационном турнире (9 побед, 1 ничья) перед своим последним матчем против Испании 20 марта.

Команда, которая финиширует второй в квалификации в конце чемпионата Европы по регби 2022 года, также примет участие в чемпионате мира во Франции вместе с действующими чемпионами Южной Африки, Ирландии, Шотландии и чемпионом Азиатско-Тихоокеанского региона в пуле B.

лрб/пср