Гарбинье Мугуруза обрушивается на Риске на премьере в Индиан-Уэллсе

Испано-венесуэльская теннисистка Гарбинье Мугуруза, обладательница двух титулов Большого шлема, испытала кошмар в эту пятницу в своем дебюте на турнире в Индиан-Уэллсе (Калифорния), отпустив матч, который она провела практически на трассе против американки Элисон Риске.

53 место в мировом рейтинге, Риск обыграл Мугурузу (9-е место) 0-6, 6-3 и 6-1 за один час и 33 минуты матча в Индиан-Уэллсе, втором турнире WTA 1000 в сезоне.

Теннисист, родившийся в Каракасе, изначально доминировал в этом пересечении второго круга, взяв пропуск в первом сете и опередив 3:0 во втором.

С этого момента игра Мугурузы была заблокирована и Риске приковала восемь игр подряд, что перевернуло счет и довело ее к удивительной победе.

«После первого сета хуже в буквальном смысле быть не могло», — признался позже Риске. «Но я знал, что если я получу немного (в матче), у меня будут шансы».

Так же, как и в прошлом году, Мугуруза снялся в одном из первых сюрпризов Индиан-Уэллса, когда снова упал в своем первом появлении.

Бывшая первая ракетка мира добавляет еще одно разочарование в трудном старте кампании, в которой она была награждена во втором круге Australian Open, а затем и в четвертьфинале турнира в Дохе.

Чемпионка Ролан Гаррос в 2016 году и Уимблдон в 2017 году, Мугуруза восстановила свой рекорд в 2021 году после двух лет засухи победами в Дубае, Чикаго и финалом WTA в Гвадалахаре.

- Отключение в пустыне —

В эту пятницу Мугуруза активно начал матч, взяв первый холостой сет всего за 24 минуты.

Мощная своей подачей, бывшая мировая номер один обеспечила 81% выигранных первых услуг и не дала никаких шансов на прорыв Риске, который беспомощно посещал выставку Мугурузы.

Каракас не отставал от старта второго раунда, лидируя со счетом 3:0, который, казалось, был на пути к спокойному триумфу.

В то время успех и удача изменились, и Риске начал преобразовывать трудные удары, а Мугуруза совершать невынужденные ошибки.

Американка, пропустившая девять игр подряд, продолжала накапливать восемь игр подряд в свою пользу перед лицом разочарования Кончиты Мартинес, тренера Мугурузы.

Публика пустыни Индиан-Уэллс, преодолев свое недоверие, также начала подталкивать местного игрока к камбэку.

Мугуруза предпринял последнюю попытку исправить ситуацию, сломав подачу Риске в четвертом гейме, отметив ее криком гнева, но американец уже шел к победе.

«Аудитория была невероятной, была отличная атмосфера», — поблагодарил Риске, обладателя трех трофеев WTA.

В последний раз два игрока встречались, 31-летний Риске вывел Мугурузу из Открытого чемпионата США 2019 года в первом раунде.

Американец встретится в третьем раунде Индиан-Уэллса с победителем кросса между американкой Мэдисон Кис, 29-й номером в WTA, и японской Мисаки Дои (95 место).