Габриэль Борич в своей первой речи в качестве президента: «Чили всегда будет содействовать уважению прав человека, независимо от цвета кожи правительства, которое их нарушает»

Chile's President Gabriel Boric addresses supporters at La Moneda Palace in Santiago, Chile March 11, 2022. REUTERS/Ivan Alvarado

Новый президент Чили Габриэль Борич подчеркнул в эту пятницу свою «приверженность» сделать Чили лучше во время своей первой официальной речи после вступления в должность.

«Мы должны работать вместе с нашими братскими народами в Латинской Америке, чтобы продвинуться вперед», - провозгласил он с балкона во Дворце Ла Монеда, резиденции правительства, перед овациями тысяч людей.

И, четко ссылаясь на режимы Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, он заявил: «Чили всегда будет поощрять уважение прав человека везде и независимо от цвета кожи правительства, которое их нарушает».

«Из Чили, в нашей Латинской Америке мы приложим усилия для того, чтобы голос юга снова был услышан в меняющемся мире», - сказал он.

В 36 лет бывший депутат и бывший студенческий лидер стал в пятницу самым молодым и самым голосующим президентом в истории страны и первым президентом вне коалиций большого центра, которые правили последние 30 лет.

Сторонники Boric собрались перед Дворцом Ла Монеда в Сантьяго, Чили, чтобы услышать его первую речь в качестве президента (REUTERS/Пабло Санхуэса)

«Я хочу, чтобы вы знали, что мы приехали сюда не только для того, чтобы заполнить должности, создать недостижимые расстояния, а для того, чтобы отдать себя телом и душой обязательству сделать нашу родину лучше», - сказал он и заверил, что не пришел бы на эту должность без социальных протестов, которые потрясли страну социальной и экономической модели и поставить ее под контроль правительству ныне бывшего президента Себастьяна Пиньеры. «Народ Чили — главные действующие лица в этом процессе. Мы не были бы здесь без ваших мобилизаций», - сказал он.

Президент Борич считал, что мы должны «залечить раны социальной вспышки», самой большой волны протестов, начавшейся в 2019 году, в результате которой около тридцати человек погибли и тысячи получили ранения. «Нам нужно залечить раны, оставшиеся от социальной вспышки, и именно поэтому мы отозвали жалобы в соответствии с Законом о внутренней безопасности государства», - сказал он. Накануне правительство объявило, что оно устранит почти 140 жалоб на протестующих, арестованных во время этих демонстраций.

Борис возглавляет коалицию между Широким фронтом и Коммунистической партией, альянс с программой, которая обещает «структурные изменения» в глубоко неолиберальной чилийской системе, и модель благополучия, аналогичную европейской. Для экспертов его правительство знаменует начало новой политической эры, поскольку молодой президент является самым левым со времен Сальвадора Альенде (1970-1973).

В конце своей речи Борис заявил, что в его стране «открываются большие торговые центры, где проходят свободные мужчины и женщины», перефразируя последнюю речь социалиста Сальвадора Альенде перед тем, как он погиб во время военного переворота 1973 года.

«Мы снова открываем большие торговые центры, где свободный мужчина, свободный мужчина и свободная женщина проходят, чтобы построить лучшее общество. Продолжаем. Да здравствует Чили!» , сказал он, повышая тон, опухая грудь из президентского дворца Ла-Монеда, где в ликовании вспыхнула толпа.

С информацией от EFE и AFP

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