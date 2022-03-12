Топливо в Колумбии сохранит свою цену в марте

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador carga combustible en Mumbai, India, 21 de mayo del 2018. REUTERS/Francis Mascarenhas

Министерство шахт и энергетики сообщило, что средние цены на бензин и дизельное топливо для продажи населению не вырастут в среднем в марте 2022 года, несмотря на рост международных цен на нефть, который произошел в последние недели после зарегистрированного вторжения России в Украину. В последние недели цены на топливо в мире резко выросли.

В течение первых нескольких дней этого месяца средняя цена продажи бензина в 13 крупных городах страны составляет 9030 долларов. Со своей стороны, продажа дизельного топлива составит 8 868 долларов.

Цены на топливо в Колумбии завершат трехмесячную стабильность в 2022 году благодаря работе Фонда стабилизации цен на топливо (FEPC) . Без функционирования фонда цены подвержены международной волатильности.

В 13 крупных городах текущая цена автомобильного бензина была бы примерно на 4500 долларов выше текущей средней продажной цены, в то время как цена дизельного топлива была бы на 6200 долларов выше зарегистрированной цены продажи.

Министерство перечислило цены, которые продолжат действовать в стране с 12 марта в основных городах.

1. Богота: Бензин ($/галлон) 9 372, ACPM ($/галлон) 9 152

2. Медельин: Бензин ($/галлон) 9,310, ACPM ($/галлон) 9 161

3. Кали: Бензин ($/галлон) 9 403, ACPM ($/галлон) 9 269

4. Барранкилья: Бензин ($/галлон) 9 056, ACPM ($/галлон) 8,864

5. Картахена: Бензин ($/галлон) 9016, ACPM ($/галлон) 8,832

Вторжение России в Украину — главная причина, по которой водители в США теперь платят рекордную цену за бензин.

Согласно опросу AAA, проведенному в прошлую среду, бензин достиг 4,25 доллара США, увеличившись на 38%.

Даже цена на бензин уже должна была превысить отметку в 4 доллара США за галлон впервые с 2008 года, с введением военных или экономических санкций в Восточной Европе или без них.

По данным Министерства экологического перехода и демографических проблем, с момента начала конфликта цена на бензин выросла на 15,6%, а дизельное топливо - на 22,7%.

Санкции против Кремля зашли так далеко, что запретили импорт российской нефти, угля и сжиженного природного газа Соединенными Штатами, источником доходов России в миллиарды долларов в год, по данным Белого дома.

Цена на топливо уже выросла в прошлом году и достигла рекордно высокого уровня в 2022 году.

Топливный бак в Испании 10 марта стоил на 41,6% больше, чем год назад, и на 54,2% больше для дизельного автомобиля. По данным Испанской ассоциации операторов нефтепродуктов (AOP), основной причиной является рост цен на сырую нефть на международных рынках.

Это привело к увеличению конечного потребительского счета примерно на 25% за последний год (2021 год), в то время как цена на нефть выросла примерно на 90%. В январе 2021 года цена барреля Brent (эталон в Европе) составляла около 50 долларов, а сейчас она торгуется выше 120 долларов.

Россия — третий по величине производитель нефти в мире после США и Саудовской Аравии.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: