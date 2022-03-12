Из Мексики украинцы стучатся в дверь США с просьбой о помощи

В 2014 году российское вторжение вынудило ее покинуть родной Крым, чтобы укрыться в Киеве. Сейчас Наталья Полякова снова бежит от войны и вместе с другими украинцами просит США о помощи у Мексики.

Этот 25-летний графический дизайнер покинул Киев, как только Россия напала на Украину 24 февраля. Проехав 40 часов на поезде до границы, он следовал за Будапештом, Барселоной, Боготой, Мехико и Тихуаной, вдоль границы с Сан-Диего, Калифорния (северо-запад).

«Правительство США говорит: «Мы им поможем», но у нас есть дни на улицах», — рассказывает Полякова AFP на одной стороне пешеходного пограничного перехода, где находятся дюжина украинцев и несколько россиян и белорусов.

Молодая женщина, которая носит джинсовую куртку и носит длинные светлые волосы вниз, свободно говорит по-английски и временами помогает своим соотечественникам переводить свои отношения с прессой или властями.

Его лицо с тонкими чертами лица выглядит уставшим и временами грустным жестом. «Нам рады (в США), но они нас не пропустят», — сожалеет Полякова, которая два месяца назад устроилась на хорошо оплачиваемую работу в Украине.

В последние дни AFP в Тихуане подтвердила растущий приток украинцев, ищущих гуманитарное убежище от пограничных агентов США, но ждать придется долго. Немногие семьи и взрослые в сопровождении несовершеннолетних попали в капельницу.

Полякова стремится воссоединиться с тетей, которая живет в США, но утверждает, что она намерена вернуться в Украину. «Мы все хотим вернуться домой и восстановить нашу страну», - говорит он.

У него есть семья в Крыму, который Москва аннексировала, и он утверждает, что они не поверили, когда он рассказал им о российском вторжении, потому что «пропаганда», которая там распространяется, утверждает он, «говорит об обратном».

Еще один украинец, ожидающий у дверей Соединенных Штатов, — Артем, 23-летний моряк, который был удивлен войной в Арктике на борту итальянского корабля. У нее есть два дня в Тихуане в ожидании встречи с сестрой в США.

«Я приехал, потому что там живет моя сестра. Если бы я жил где-нибудь еще, я бы туда поехал», - говорит он.

40-летний белорус, который называет себя Андреем, утверждает, что 7 февраля покинул страну вместе с женой, спасаясь от политических преследований. Он стремится воссоединиться со своими родственниками в США. «Если я вернусь в Беларусь, я попаду в тюрьму».

Согласно данным таможенной и пограничной службы США, прибытие украинцев из Мексики в последние месяцы увеличилось после резкого падения в 2020 и 2021 годах на фоне пандемии covid-19.

В январе, согласно последним статистическим данным, поступило 258 украинцев.

фо сем/аг