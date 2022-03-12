Фрайлехон Эрнесто Перес, вирусный персонаж, защищающий парамо в Колумбии

Богота, 12 марта Своеобразный персонаж проник в колумбийские социальные сети, где ему удалось стать вирусным с посланием защитника природы: Фрайлехон Эрнесто Перес, местный вид, который напоминает о важности его семьи и мавров страны. «Здравствуйте, меня зовут Фрайлехон Эрнесто Перес, я хочу поприветствовать вас, вы меня не знаете» начинается вирусная песня, которая в наши дни наводняет социальные сети Колумбии (и главу тех, кто ее слушает), в сопровождении анимированного монаха, представляющего одно из символических растений Колумбии, научное название которого» Espeletia», которая охватывает болота страны и находится под угрозой исчезновения. Фрайлехон Эрнесто Перес, который способен создавать воду и контролировать ее, а также многие глаза, чтобы наблюдать за происходящим в мире и знать, кто может загрязнять окружающую среду, является персонажем сериала «Волшебные истории» на общественном телевидении Сенал Колумбия. Приветствие дружелюбного персонажа, который пришел спустя годы после его создания, потому что он был выпущен в 2018 году, был «очень сумасшедшим», говорит Эфе, директор «Волшебных сказок» Адаан Ли Гуампе, который добавляет, что они не ожидали этого бума с монахом, но что они рады, что «люди приветствуют его в их сердца с его экологическим посланием и заботой о воде». По словам Ли Гуампе, команда хотела бы, чтобы родился эксклюзивный сериал Эрнесто Переса, который «спускается с болот, как супергерой, чтобы преподавать о воде». Монах «Cuentitos Mágicos» спрыгнул с экрана в социальные сети и впервые появился со своей броской песней на TikTok, где он уже заработал более миллиона просмотров. СЕМЬЯ ЭРНЕСТО ПЕРЕС Согласно данным Института Гумбольдта, в стране насчитывается 90 из почти 150 видов монахов, которые существуют в мире, 78 из них эндемичны и встречаются только в Колумбии. Из видов, обитающих в Колумбии, более половины находятся под угрозой исчезновения. Монахи являются «фабриками естественной воды», и «во времена высокой влажности, например, зимой, монахи поглощают влагу и туман своими волосами и превращают ее в воду, которую они держат внутри себя», объясняет Эфе детский эколог Франсиско Вера. Затем, во время засухи, они «вытесняют воду и создают водные роды», фактически, можно пить прямо из производимой ими жидкости. ВЕЛИКИЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ Хотя они покрывают болота страны, большинство колумбийцев не знают об их существовании и важности. До сих пор благодаря серии детских рисунков они начали знакомиться с этими необходимыми растениями, которые с 2012 года даже присутствуют в монетах в 100 песо. Братья и двоюродные братья Фрайлехона Эрнесто Переса играют основополагающую роль в сохранении водных ресурсов, поэтому без них вода миллионов колумбийцев окажется в опасности, предупреждает WWF Colombia. Кроме того, его листья используются для лечения ревматизма и некоторых респираторных заболеваний, таких как астма и кашель. Они также кормят и поивают миллионы людей и встречаются только в Колумбии, Венесуэле, Эквадоре и на севере Перу. Они также очень характерны для колумбийской истории, потому что в болоте Писба, в Андах, армия патриотов перешла в 1819 году во время Освободительной кампании, и многие солдаты завернулись в монахов, чтобы защитить себя от холода. УГРОЗЫ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ Среди основных угроз для фрилежонов - разрушение среды их обитания в результате изменения почвы, расширения сельскохозяйственных границ, скота, добычи полезных ископаемых и изменения климата. К этому следует добавить и другие проблемы: они растут всего на один сантиметр в год, и их размножение очень сложное. Несмотря на то, что они играют важную роль и являются символом Колумбии, «символа страны», говорит Вера, «многие компании стремятся использовать их». «К сожалению, почти все эти любопытные и эндемичные виды Колумбии находятся под угрозой исчезновения, потому что люди не знают их и они причиняют им вред, в то время как многие компании используют их, эксплуатируют и наносят им вред. Вот как помогает наш друг Фрайлехон Эрнесто Перес», чтобы повысить осведомленность, отмечает Веру. Молодой защитник окружающей среды, который уже утверждает, что дружит с Эрнесто Пересом, надеется, что этот своеобразный персонаж будет продолжать повышать осведомленность об окружающей среде как среди людей, так и у властей. Лайя Матайкс Гомес