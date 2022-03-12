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Россия

«Четыре года назад я смотрел, кто победил в выборах, а кто наконец победил»: Иван Дуке рассказал о консультациях 13 марта

Глава колумбийского государства уверен, что избирательный процесс в это воскресенье будет массово проголосован

12 март 2022
Fotografía cedida por la Presidencia colombiana que muestra al presidente de Colombia, Iván Duque, mientras habla hoy, desde la Casa de Nariño, en Bogotá (Colombia). EFE/ Presidencia De Colombia
Fotografía cedida por la Presidencia colombiana que muestra al presidente de Colombia, Iván Duque, mientras habla hoy, desde la Casa de Nariño, en Bogotá (Colombia). EFE/ Presidencia De Colombia

Президент Иван Дуке упомянул о первом избирательном мероприятии, которое Колумбия проведет в это воскресенье, 13 марта, и напомнил, что в это время, четыре года назад, когда он был кандидатом и баллотировался на пост президента, он был последним на выборах, но ему, наконец, удалось победить других кандидатов.

«Колумбия выйдет на массовое голосование. Вы вспомните четыре года назад, кто побеждал на выборах, а кто, наконец, победил», - сказал президент микрофонам программы телевизионной сети Univision Línea de Fuego, которую ведет колумбийский журналист Луис Карлос Велес.

В других частях своего интервью глава государства рассказал некоторые подробности своей встречи со своим коллегой, президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Там он сослался на предыдущую встречу, которую президент провел с режимом Николаса Мадуро.

Точно так же президент упомянул Вторую Маркеталию, члены которой нашли убежище, и вновь заявил, что находятся там под защитой Николаса Мадуро. «Диктатура Николаса Мадуро является защитником и спонсором колумбийских террористических группировок», - сказал он.

Это не единственные критические замечания, которые Иван Дуке бросил во главе венесуэльского режима; после встречи с Байденом он не упустил возможности выступить с резкой критикой президента соседней страны. «Латинская Америка не может стать чьей-либо геополитической площадкой; зная, что Мадуро защищает колумбийских террористов, мы дипломатично выразили обеспокоенность российским военным присутствием в Венесуэле, вопрос, который мы будем продолжать проверять». .

Кроме того, Дуке выразил обеспокоенность по поводу российского арсенала, который есть у Венесуэлы на своей территории, потому что, несмотря на то, что посольство России дало ему некоторое спокойствие, президент воспринимает это как угрозу, перед лицом этого он подчеркнул:

Кроме того, президент заверил, что ситуация, с которой сегодня сталкивается Россия, является зеркалом того, что происходит в Венесуэле, учитывая, что миграционный кризис, обрушившийся на южноамериканский континент, является продуктом управления Мадуро у власти. Он также подчеркнул, что высокий поток мигрантов в Европу обусловлен принятыми им решениями Владимира Путина из России.

«Николас Мадуро пытался доставить российскую военную помощь, российское военное присутствие и российские команды на территорию Венесуэлы, Николас Мадуро — диктатор, который совершил все виды преступлений против человечности, которые мы осудили в Международном уголовном суде. Если вы спросите меня, я бы сказал следующее: Николас Мадуро сделал с венесуэльским народом то же, что сделал Владимир Путин с украинским народом, они вызвали самый большой миграционный кризис в Латинской Америке, благодаря чему сегодня мы наблюдаем один из самых громовых миграционных кризисов в Европе. за всю свою недавнюю историю», — прокомментировал.

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