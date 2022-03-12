«Четыре года назад я смотрел, кто победил в выборах, а кто наконец победил»: Иван Дуке рассказал о консультациях 13 марта

Fotografía cedida por la Presidencia colombiana que muestra al presidente de Colombia, Iván Duque, mientras habla hoy, desde la Casa de Nariño, en Bogotá (Colombia). EFE/ Presidencia De Colombia

Президент Иван Дуке упомянул о первом избирательном мероприятии, которое Колумбия проведет в это воскресенье, 13 марта, и напомнил, что в это время, четыре года назад, когда он был кандидатом и баллотировался на пост президента, он был последним на выборах, но ему, наконец, удалось победить других кандидатов.

«Колумбия выйдет на массовое голосование. Вы вспомните четыре года назад, кто побеждал на выборах, а кто, наконец, победил», - сказал президент микрофонам программы телевизионной сети Univision Línea de Fuego, которую ведет колумбийский журналист Луис Карлос Велес.

В других частях своего интервью глава государства рассказал некоторые подробности своей встречи со своим коллегой, президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Там он сослался на предыдущую встречу, которую президент провел с режимом Николаса Мадуро.

Точно так же президент упомянул Вторую Маркеталию, члены которой нашли убежище, и вновь заявил, что находятся там под защитой Николаса Мадуро. «Диктатура Николаса Мадуро является защитником и спонсором колумбийских террористических группировок», - сказал он.

Это не единственные критические замечания, которые Иван Дуке бросил во главе венесуэльского режима; после встречи с Байденом он не упустил возможности выступить с резкой критикой президента соседней страны. «Латинская Америка не может стать чьей-либо геополитической площадкой; зная, что Мадуро защищает колумбийских террористов, мы дипломатично выразили обеспокоенность российским военным присутствием в Венесуэле, вопрос, который мы будем продолжать проверять». .

Кроме того, Дуке выразил обеспокоенность по поводу российского арсенала, который есть у Венесуэлы на своей территории, потому что, несмотря на то, что посольство России дало ему некоторое спокойствие, президент воспринимает это как угрозу, перед лицом этого он подчеркнул:

Кроме того, президент заверил, что ситуация, с которой сегодня сталкивается Россия, является зеркалом того, что происходит в Венесуэле, учитывая, что миграционный кризис, обрушившийся на южноамериканский континент, является продуктом управления Мадуро у власти. Он также подчеркнул, что высокий поток мигрантов в Европу обусловлен принятыми им решениями Владимира Путина из России.

«Николас Мадуро пытался доставить российскую военную помощь, российское военное присутствие и российские команды на территорию Венесуэлы, Николас Мадуро — диктатор, который совершил все виды преступлений против человечности, которые мы осудили в Международном уголовном суде. Если вы спросите меня, я бы сказал следующее: Николас Мадуро сделал с венесуэльским народом то же, что сделал Владимир Путин с украинским народом, они вызвали самый большой миграционный кризис в Латинской Америке, благодаря чему сегодня мы наблюдаем один из самых громовых миграционных кризисов в Европе. за всю свою недавнюю историю», — прокомментировал.

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