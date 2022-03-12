Бывший президент Бразилии Фернандо Кардозу госпитализирован с переломом бедренной кости

Бывший президент Бразилии Фернандо Энрики Кардозу, 90 лет, был принят в пятницу после перелома бедренной кости, как подтвердила Бразильская партия социал-демократии (PSDB) в социальных сетях.

«Мы желаем президенту Фернандо Энрике Кардозу, госпитализированному сегодня из-за перелома бедренной кости, скорейшего выздоровления. Примите объятия туканов (NDR: как известны боевики PSDB) со всей Бразилии», - опубликовал в пятницу вечером официальный аккаунт PSDB в Twitter, почетным президентом которого является Кардозу.

Долгое время социолог и один из основателей PSDB, Кардозу правил Бразилией в течение двух периодов, с 1995 по 2002 год.

Считаясь эталоном в бразильской политике, Кардозу сохранил очень критический взгляд на правительство нынешнего президента Жаира Болсонару и выразил свою поддержку нынешнему губернатору Сан-Паулу и предварительному кандидату в президенты Жоао Дориа на выборах 2022 года.

В последние месяцы он снялся в сближении со своим историческим оппонентом, бывшим президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который, по его словам, может проголосовать за него в возможном голосовании с Болсонару в этом году.

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