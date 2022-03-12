Бывший глава PDVSA не видит возможности «существенного» увеличения прокачки в Венесуэле

Ванда Рудич Вена, 12 марта Рафаэль Рамирес, бывший министр нефти Венесуэлы, говорит, что его страна не сможет существенно увеличить поставки сырой нефти, чтобы компенсировать возможное отсутствие российских баррелей после войны на Украине и западных санкций, введенных против Москвы. В беседе с Эфе бывший президент государственной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) в период с 2004 по 2013 год при правительстве покойного Уго Чавеса напоминает, что нефтяная промышленность карибской страны «развалилась» в последние годы. «Я не вижу, чтобы Венесуэла могла внести существенный вклад в балансирование нефтяного рынка», — говорит Рамирес. Он считает, что недавний и неожиданный визит в Каракас американской делегации, правительство которой не признает нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и в отношении которого он ввел санкции в 2019 году, в большей степени обусловлен геополитическими интересами, чем нефтяными. «Я не думаю, что у США есть большая надежда» на то, что Каракас компенсирует нефть, которую Вашингтон решил прекратить покупать у Москвы в отместку за российское вторжение в Украину, говорит он. «Важно то, какой политический шаг стоит за этим визитом», - добавляет он, и он утверждает, что, учитывая сильную российскую поддержку Мадуро, Соединенные Штаты попытаются уменьшить это влияние. По его мнению, Вашингтон «сейчас стремится, поскольку у России есть проблемы на ее европейском фронте, подорвать (Москву) поддержку в тылу», говорит он, имея в виду ближайших союзников Кремля в регионе (Кубу, Никарагуа и Венесуэлу). «КРАХ» PDVSA В телефонном разговоре из Рима, где он утверждает, что живет «в изгнании» и работает консультантом в области нефти и газа, Рамирес обвиняет Мадуро в том, что он относился к PDVSA «как к своему врагу». Инвестиции в сектор прекратились, компания «милитаризирована», а инфраструктуры демонтированы, чтобы «продавать их на международном рынке лома», вспоминает он. «В компании произошло колоссальное политическое преследование, до сих пор более 150 менеджеров высокого уровня, которые находятся в тюрьме, около 30 тысяч молодых инженеров покинули PDVSA», - добавляет он. Результатом является резкое падение производственных мощностей страны, усугубляемое финансовыми санкциями, введенными Соединенными Штатами в отношении государственной нефтяной компании. «В период с 2014 по 2022 год перекачка упала на 2,4 млн баррелей в день (млн баррелей в день), что составляет 84% от наших (предыдущих) производственных мощностей. Я не видел в истории ни одной нефтяной страны такого коллапса», — осуждает Рамирес. В настоящее время Венесуэла добывает «от 600 000 до 700 000 баррелей в день», что далеко от 3,3 миллиона баррелей в день (млн. баррелей в день), которые она добывала под Чавесом. «Я, который руководил отраслью в течение двенадцати лет, не понимаю, как Венесуэла, даже без санкций США, может превышать один миллион баррелей в день. Нет никакого способа». Это заявление Рамиреса контрастирует с 2 mbd, который, по словам Мадуро, является целью прокачки в этом году. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ РОССИИ Но не все дело в добыче, подчеркивает бывший министр, венесуэльская система сбыта нефти также рухнула. Собственный флот судов PDVSA был потерян, что позволило ей напрямую перевозить «от 60% до 70% экспорта, который в 2013 году составлял 2,5 млн баррелей в день», напоминает он. Теперь большая часть транспортировки сырой нефти из Венесуэлы, которая, по оценкам Рамиреса, составляет всего 450 000 баррелей, «находится в руках русских или китайцев». «Поддержка России сыграла важную роль в поддержании Мадуро у власти», - говорит он, отмечая, что большое российское влияние на Венесуэлу, очевидно, вызывает «дискомфорт в США». ДОЛГ ПЕРЕД КИТАЕМ Что касается влияния Пекина, то он оценивает его ниже, чем у Москвы, поскольку «китайцы были более осторожны, потому что Мадуро нарушил набор финансовых обязательств перед ними. И они рассматривают ситуацию в Венесуэле как хаос, в который они не хотят вмешиваться, несмотря на то, что они там есть». Он объясняет, что в период с 2014 по 2017 год Каракас удвоил свой долг перед Китаем, в общей сложности до 70 миллиардов долларов, с чем большая часть «небольшого экспорта Венесуэлы высоко привержена выплате долга Китаю». Рамирес был сильным коллаборационистом Чавеса и разрабатывал венесуэльскую нефтяную политику, пока в 2013 году не был освобожден от должности главы PDVSA Мадуро, которого он обвиняет в «предательстве наследия» Чавеса, основателя так называемой «боливарианской революции». В январе прошлого года Верховный суд Италии отказался выдать его Венесуэле, как утверждал судья этой страны, которая обвиняет его в коррупции. зр/джк/лл/иг