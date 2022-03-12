Бывший президент Бразилии Кардозу госпитализирован после перелома бедренной кости

Сан-Паулу, 12 марта Бывший президент Бразилии Фернандо Энрики Кардозу, 90 лет, был госпитализирован в пятницу после того, как получил перелом бедренной кости, сообщила его формирование, Бразильская партия социал-демократии (PSDB). Кардозу, который управлял Бразилией в период с 1995 по 2002 год, был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, один из самых престижных медицинских центров страны. СДПГ, сообщившая эту новость через социальные сети, пожелала ему скорейшего выздоровления. «Обнимите тукано (боевиков PSDB) со всей Бразилии», - заявили в формировании. Кардозу, родившийся в Рио-де-Жанейро в 1931 году, считается голосом интеллигенции в бразильской политике, стал первым президентом в истории Бразилии, который занимал пост президента два срока подряд. Правительству Кардозу приписывается относительная стабильность, достигнутая экономикой; приватизация банковской, телекоммуникационной и энергетической областей; открытие и развитие нефтяного сектора и создание условий для притока иностранного капитала, политика, названная «неолиберальной» оппозиция на данный момент. ШЕФ Зад/дмт