Третью неделю Портленд Тимберс и Остин будут встречаться друг с другом

Визит связан с победой в последний день и будет стремиться продолжить путь триумфа. Со своей стороны, хозяева пришли на этот матч после предыдущей ничьей

Портленд Тимберс набрал только одно очко в своем последнем матче против ФК «Лос-Анджелес» после сравнения 1:1.

ФК Остин прибывает с сильным настроением после победы над «Интер Майами» со счетом 5:1.

Тимберс и Остин встретятся завтра в 00:08 (по аргентинскому времени). Матч третьей недели чемпионата США — MLS 2022 пройдет на стадионе Провиденс Парк.

В последних 3 матчах турнира они ни разу не сыграли вничью. Хозяева выиграли 1 победу, а гость одержал 2 победы.

Контролировать матч был назначен Джозеф Дикерсон.

Часы работы ФК «Портленд Тимберс» и «Остин», в зависимости от страны

Аргентина: 00:08 часов

Колумбия, Мексика EST и Перу: 22:08 часов

Мексика CST и Никарагуа: 21:08 часов

MST в Мексике: 20:08 часов

PST Мексики: 19:08 вечера

Венесуэла: 23:08 вечера

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