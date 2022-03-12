Третью неделю Портленд Тимберс и Остин будут встречаться друг с другом

Визит связан с победой в последний день и будет стремиться продолжить путь триумфа. Со своей стороны, хозяева пришли на этот матч после предыдущей ничьей
Портленд Тимберс набрал только одно очко в своем последнем матче против ФК «Лос-Анджелес» после сравнения 1:1.
ФК Остин прибывает с сильным настроением после победы над «Интер Майами» со счетом 5:1.
Тимберс и Остин встретятся завтра в 00:08 (по аргентинскому времени). Матч третьей недели чемпионата США — MLS 2022 пройдет на стадионе Провиденс Парк.
В последних 3 матчах турнира они ни разу не сыграли вничью. Хозяева выиграли 1 победу, а гость одержал 2 победы.
Контролировать матч был назначен Джозеф Дикерсон.
Часы работы ФК «Портленд Тимберс» и «Остин», в зависимости от страны
- Аргентина: 00:08 часов
- Колумбия, Мексика EST и Перу: 22:08 часов
- Мексика CST и Никарагуа: 21:08 часов
- MST в Мексике: 20:08 часов
- PST Мексики: 19:08 вечера
- Венесуэла: 23:08 вечера
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