На 26-м свидании Маритиму и Витория Гимарайнш встретятся друг с другом

Ожидается игра с большим количеством адреналина, в которой ни одна из команд не захочет отказаться от трех очков, мотивированных двумя победами, одержанными в прошлый день.

Маритиму победил Морейренсе со счетом 1:0 в предыдущем матче и будет искать еще один благоприятный результат дома. В последних 4 сыгранных играх он выиграл в 1 матче, проиграл с 1 шансом и сравнял счет в 2 играх.

Витория Гимарайнш прибывает с чувством ума после победы над Фамаликао со счетом 2:1. За последние несколько дат он одержал 1 победу и 3 поражения.

Маритимо и Витория Г. встретятся завтра в 12:30 (по аргентинскому времени). Матч за 26-й чемпионат Португалии - Премьер-лига 2021-2022 годов будет проведен на стадионе «Маритиму».

В истории турнира последние 5 поединков благоприятствуют визиту, который добавляет 3 победы, в то время как остальные 2 матча завершились вничью.

Заведение занимает седьмое место с 32 очками и 8 победами, а посетитель достиг 33 единиц и занял шестое место в турнире.

Контролировать матч был назначен Уго Коэльо Магальяйнш Силва.

Морское расписание и Витория Гимарайнш, в зависимости от страны

Аргентина: 12:30

Колумбия, Мексика EST и Перу: 10:30

Мексика CST и Никарагуа: 09:30

Mexico Most и Mexico PST: 08:30

Венесуэла: 11:30

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