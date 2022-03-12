Футбол возобновляется в Мексике; Некакса побеждает Керетаро

МЕХИКО СИТИ (AP) — Футбол возобновился в Мексике после насилия в прошлые выходные, и Керетаро, команда, на поле которой проходила битва, упала со счетом 1:0 в пятницу во время своего визита в Некаксу.

Хериберто Хурадо забил единственный гол в матче всего через девять минут. 17-летний футболист не забивал голов в первом дивизионе.

Liga MX отложила последние три матча девятого числа после коллективного боя, который состоялся в субботу на трибунах стадиона Коррегидора в центральном штате Керетаро, в результате которого 26 человек были госпитализированы в матче между Лос-Галлос Бланкос и действующим чемпионом Атласом.

С победой Necaxa набирает 11 очков, с которыми он занимает одиннадцатую позицию в ожидании других результатов десятого свидания.

Керетаро, проигравший матч Атласу со счетом 3:0 по санкции Дисциплинарной комиссии, остается с восемью очками, занимая 14-е место.

Матч, проведенный в Агуаскальентесе, прошел без зрителей из-за решения руководства Rayos, которое заявило, что приняло меры в знак солидарности с травмированными только для этой встречи.

Некакса лидировал на табло, когда Хурадо получил мяч внутрь штрафной и сделал низкий удар, чтобы одолеть уругвайского голкипера Вашингтона Агерре.

Через 62 минуты судья остановил матч, чтобы вспомнить травмированных в матче на прошлой неделе и призвать к миру в мексиканском футболе. Игроки обеих команд собрались в центре поля, где они обнялись.

Так же поступили и члены скамеек.

Матч на прошлой неделе был приостановлен сразу после 62 минут, когда фанаты вышли на корт, спасаясь от насилия, возникшего на трибунах между барристами обеих команд.

Мера остановки матчей, чтобы вспомнить агрессию прошлой недели, будет применена и в других матчах, включая классические матчи между Чивасом и Америкой, которые состоятся в эту субботу вечером.