Губернатор Флориды поручил Байдену визит делегации в Венесуэлу

Майами, 12 марта Губернатор Флориды Рон ДеСантис подверг резкой критике в пятницу направление делегации высокопоставленных американских чиновников в Венесуэлу и обвинил администрацию Байдена в том, что она «использует растущие цены на энергоносители в качестве предлога для легитимизации» режима южноамериканской страны. На встрече в церкви в Дорале, городе, расположенном рядом с Майами, ДеСантис обвинил в том, что делегация высокопоставленных должностных лиц США посетила Венесуэлу после вторжения России в Украину и энергетического кризиса, вызванного войной. «Этот режим Мадуро не является легитимируемым режимом. Это не режим, который поддерживает (...) Так что вы говорите, что не хотите иметь дело с Путиным (российским президентом), потому что он диктатор, но потом не разворачивайтесь и не идите к (президенту Венесуэлы) Мадуро», - заявил ДеСантис на встрече Expand America Energy в связи с этим визитом. В своем аккаунте в Facebook губернатор написал о фотографии со встречи, состоявшейся сегодня днем в Дорале, о том, что США «имеют огромные энергетические запасы и мы должны расширять добычу», «а не обменивать нефть одного диктатора на нефть другого», сказал он. Группа конгрессмен-республиканцев из Флориды, некоторые из которых находятся в разгар кампании по переизбранию, потребовала в четверг от правительства США не смягчать политику в отношении «диктатуры» Николаса Мадуро путем переговоров или отмены санкций, а также попросила предоставить дополнительную информацию по различным аспектам, указанным в его избирателей. В ходе этих дебатов Хосе Антонио Колина, президент Организации преследуемых венесуэльцев в изгнании (Veppex), также поговорил с Эфе, которая недавно сказала Эфе, что «переговоры с Николасом Мадуро — это предательство и неуважение к венесуэльцам. У нас есть политические заключенные, у нас шесть миллионов перемещенных лиц, тысячи убитых и убитых тиранией». А в письме Байдену и госсекретарям и госсекретарям и энергетике Энтони Блинкен и Дженнифер Гранхольм соответственно конгрессмен Карлос Гименес отметил, что «ведя переговоры с диктатурой Мадуро, его администрация подрывает внешнюю политику в отношении Венесуэлы и пренебрегает приверженностью США Сообщество изгнанников венесуэльцев». Письмо Хименеса следует, как и комментарии ДеСантиса, о недавнем визите в Каракас делегации высокопоставленных американских чиновников во главе с советником президента Хуаном Гонсалесом для встречи с представителями правительства Венесуэлы, за которым последовало освобождение двух американцев, заключенных в Венесуэле. ШЕФ эми/джип/га