Пять молодых людей и пять пустых автомобилей спешат на помощь украинцам во Львове

Имане Рашиди Люблин (Польша), 12 марта Пять мальчиков за рулем пяти легковых автомобилей без пассажиров. Они подходят к этой вещи, потому что каждое отверстие в машине можно использовать для человека, домашнего животного или чемодана. Они направляются в украинский город Львов, чтобы эвакуировать людей, которых они даже не знают. «Польша на очереди», говорит Донат, один из водителей. Одетый в камуфляжную одежду, скинхедов и серьезное лицо, Донат отказывается сообщать подробности своей поездки в Украину, потому что, по его признанию, подозревает всех и «русские повсюду». «Вы задаете много вопросов, не так ли? Из какой страны вы родом? Почему вы в Польше?» , отвечая на вопрос об их планах, как только они прибудут во Львов. «Это трагедия. В Польшу прибыло 1,3 миллиона беженцев. И еще несколько придут. Но мы не можем справиться со всеми. Европа не хочет открывать глаза: мы следующие, Владимир Путин придет за нами позже», - настаивает этот молодой человек, который объясняет, что ему 30 лет, живет в Варшаве и пользуется выходными, чтобы эвакуировать людей в соседнюю страну. В течение недели он работает компьютерным инженером, добавляет он. Гастрольный караван этой группы друзей остановился на заправке на главной дороге Люблина, девятого города Польши и в полутора часах езды от Украины. Кроме Доната, который проявляет свою озабоченность в разговоре с Эфе о будущем Польши «как только война перейдет на западную Украину», его друзья курят быструю сигарету, чтобы попасть на его путь. Это не первый раз, когда они совершают эту поездку, говорит он. Когда колонна этих друзей совершила поездку во Львов в минувшие выходные, российские войска, казалось, находились далеко от западной части Украины, но опасения Доната о том, что бомбардировки будут все ближе и ближе к Польше, выросли после того, как Россия атаковала украинский город Луцк в районе Волонии, где всего 100 метрах от польской границы. «Боитесь? Ты больше не можешь говорить о страхе. Нет. Война уже началась. Мы хотим помогать людям сейчас, чем больше, тем лучше, но я не знаю, что будет с нами завтра. Путин сумасшедший. Я не знаю, чего от него ожидать», - объясняет он, вновь подчеркивая свои опасения, что война также приземлится в Польше, чтобы помочь Украине, или просто потому, что планы Путина не ограничиваются войной, которая началась 24 февраля. Люблин сегодня принимает около 30 000 беженцев из общего числа, прибывших в Польшу с начала войны в Украине, что эквивалентно 10% населения этого восточного города. Они бегут в путешествие, которое, возможно, длилось несколько дней: от поезда до автобуса и долгая прогулка до границы. Те, кто прибывает в этот город, пересекли в основном перевал Бердыще и пытаются перевести дыхание здесь после сложного путешествия: муниципалитет предлагает им кровать, душ и еду в общественных местах, потому что отели и хостелы заполнены, а те, кто остался на свободе, удвоили свои цены за ночь. Десятки грузовых автомобилей с украинскими номерными знаками припаркованы подряд на этой же заправке. Водители спят внутри, на своих местах и подозрительно смотрят в камеру. Один из этих водителей, совершивший поездку в одиночку из Западной Европы, прерывает голову и выходит из грузовика в носках, чтобы проверить, все ли в порядке с его транспортным средством. На вопрос о его безопасности во время поездки, которая ждет его на территории Украины, он отвечает плечами, восклицая и добавляет: «Мы все должны продолжать есть, не так ли?» , обещает своим соотечественникам. Они прибывают из Германии, Нидерландов, Бельгии или южной Европы, они привозят все виды товаров первой необходимости и будут продолжать поставлять Украину до тех пор, пока границы открыты и дороги проходимы. Как и Донат, водители грузовиков также удивляются тому, как бомбардировки достигают Волонии, приближаясь к безопасному району. ШЕФ пойти/кошка/иг (фото)