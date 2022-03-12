Пять погибших в столкновении грузовика с домом на юге Эквадора

Кито, 12 марта По меньшей мере пять человек погибли в эту субботу в городе на юге Эквадора в результате столкновения грузовика с топливом и домом, сообщает Интегрированная система безопасности ECU-911. Пожарный департамент андской провинции Каньяр, который принял участие в чрезвычайной ситуации, подтвердил гибель трех мужчин в возрасте от 19 до 45 лет и двух женщин в возрасте от 17 до 48 лет. Источник добавил, что еще один человек был ранен и доставлен в медицинский дом в этом районе для прохождения специализированного медицинского обследования. Авария произошла в секторе Хавин, который принадлежит муниципалитету Каньяр, где присутствовали пожарные и подразделения Национальной полиции, уточняет ECU-911. Согласно первым сообщениям, столкновение грузовика с домом вызвало большой пожар, который разрушил здание. ШЕФ дмт