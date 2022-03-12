Пять погибших и 25 раненых в Судане в результате взрыва гранаты

Хартум, 12 марта Пять человек погибли и 25 получили ранения во время празднования в суданском городе Ум-Дафук на юго-западе страны в результате взрыва гранаты, сообщил сегодня источник в полиции, указывая на гипотезу несчастного случая. «Один человек бросил ручную гранату в людей, которые были свидетелями социального события в районе Ум-Дафука, в результате чего три человека мгновенно погибли и 27 человек получили ранения», — сказал начальник полиции штата Южный Дарфур Мохамед Ахмед аль Зен в заявлении. Позже, записка продолжилась, двое из раненых скончались из-за серьезности полученных ранений. Аль Зен добавил, что «нет никаких доказательств того, что это преступное деяние», поэтому все указывает на инцидент, когда один из участников светского торжества обращался со взрывным устройством. Инциденты, в том числе со смертельным исходом, с применением огнестрельного оружия во время праздничных мероприятий, в ходе которых некоторые участники стреляют в воздух или демонстрируют различное оружие, часто происходят в Дарфуре, регионе на западе Судана, страдающем от насилия, с частыми столкновениями между племенами и сценой кровопролитной гражданской войны в период с 2003 по 2008 год. В Южном Дарфуре власти штата решили прямо запретить стрельбу во время сторон, избегающих жертв. ШЕФ аз-бе-ппа/фпа