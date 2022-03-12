Первый раунд чемпионата игроков завершается Флитвудом и Хоге лидируют

Турнир The Players Championship по гольфу с двухдневной задержкой из-за сильного дождя завершил свой первый раунд в субботу, когда лидировали англичанин Томми Флитвуд и американец Том Хоге, а чилиец Хоакин Ниман занял третье место.

Это престижное событие на трассе PGA было отмечено штормами, которые выпали в последние дни в Понте-Ведра-Бич (Флорида), что вынудило досрочно приостановить работу в четверг и пятницу.

В эту субботу организаторы пытались ускорить развитие конкурса, который завершится не ранее понедельника, на фоне сильного ветра на поле TPC Sawgrass.

Почти 50 игрокам удалось закончить свои выдающиеся лунки с первого раунда в субботу утром. Впоследствии второй тур турнира начался без уверенности в том, что все участники смогут начать его в субботу.

Флитвуд и Хоге, которым удалось завершить свой первый забег в четверг, остались на вершине таблицы в конце первого раунда.

За ними в один удар отстала группа с чилийцем Хоакином Ниманом, индийцем Анирбаном Лахири и американцами Китом Митчеллом, Крамером Хикоком, Брайсом Гарнеттом и Дэниелом Бергером.

бб/ГБВ/ол