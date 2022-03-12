ФК Даллас и Нэшвилл SC встречаются на 3-й неделе

Команды прибывают с той же необходимостью вернуть себе путь победы, хотя и с другими предыдущими результатами. Местный житель проиграл в заключительный день турнира, а визит спас ничью дома.

ФК Даллас не хочет жалеть об очередном падении: 0:1 завершили свой матч против Нью-Ингленд Революшн.

Нэшвилл добавил один за другим в предыдущую дату после того, как сравнял счет со счетом 1:1 с Миннесотой Юнайтед.

Футбольные команды Даллас и Нэшвилл встретятся завтра в 22:38 (по аргентинскому времени). Матч третьей недели чемпионата США — MLS 2022 пройдет на стадионе Toyota.

Последние 4 раза, которые они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 1 победу, а визит добавил 2. В 1 матче они оказались даже на табло.

Расписание ФК Даллас и Нэшвилл СК, в зависимости от страны

Аргентина: 22:38

Колумбия, Мексика EST и Перу: 20:38 часов

Мексика CST и Никарагуа: 19:38

Mexico Mexico Most: 18:38

PST в Мексике: 17:38 вечера

Венесуэла: 21:38

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