Семьи из Украины и России пересекли Мексику в поисках убежища в США

После того, как их жизнь была разоблачена вторжением российской армии в Украину, семьи из обеих стран постоянно и часто прибывают в приграничный город Тихуана в штате Нижняя Калифорния с целью получения политического убежища в Соединенных Штатах.

По данным Национального института миграции (НИМ), с последних дней февраля до 20 человек в день, выходцы из этих стран, посещают пограничный переход Сан-Исидро, но агенты Управления по охране границы (CBP) запретили им въезд.

Клаудия Перес, мексиканский миграционный агент, сообщила, что в основном это иммигранты российского происхождения, но теперь все больше семей начинают прибывать из Украины.

«Они приезжают и запрашивают легальное пребывание в Мексике, мы предлагаем им хостелы, но они не хотят, они останавливаются в отелях и переезжают самостоятельно», - сказал чиновник.

(Фото: EFE)

В эту пятницу группа из 17 человек, в том числе две украинские семьи, одна из России и пара из Беларуси, прибыла в пограничный порт. Одна из иммигрантов из Украины поделилась с агентством EFE, что прибыла в Мексику в начале марта вместе со всей семьей.

Он сказал, что должен был отправиться из дома в Россию, где они взяли рейс в туристическое направление Канкуна, Кинтана-Роо, где они купили автомобили для поездки в Тихуану, путешествие, которое длилось 10 дней.

Андрей, еще один украинский иммигрант, приехавший с женой и двумя маленькими дочерьми, рассказал, что, хотя они жили счастливо и не думали, что с ними что-то случится, «мои друзья и соседи начали покидать город, и однажды бомба упала в 300 метрах от нашего дома, и мы решили выйти в Европа, а затем в Мексику»

МЕХИКО, 28 ФЕВРАЛЯ 2022. Люди с украинским гражданством провели демонстрацию перед российским посольством, чтобы попросить российское посольство выступить против действий Владимира Путина. Также оказать поддержку своим родственникам, находящимся в Украине. ФОТО: АНДРЕА МУРСИЯ /CUARTOSCURO.COM

Двунациональная организация Al Otro Lado отвечает за предоставление консультаций и поддержки семьям, прибывающим в Тихуану.

Джин Джуд, юрист ассоциации, сказала, что они не допрашивают прибывающих людей, «мы только помогаем им подготовить ходатайства о предоставлении убежища и сопровождать их до контрольно-пропускного пункта».

Джуд подтвердил, что некоторым семьям удалось въехать в Соединенные Штаты, чтобы представить свои дела и попросить политического убежища, хотя другим пришлось ждать, потому что места переполнены и правительство США до сих пор не предпринимает четких действий по гуманитарному въезду этих людей.