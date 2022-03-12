Эксперты призывают к большей представленности в повествованиях о видеоиграх

Мехико, 11 марта Три эксперта, входящие в сообщество Women in Gamex, попросили в эту пятницу увеличить представленность в повествованиях о видеоиграх в виртуальной беседе, организованной Культурным центром Испании в Мексике. «Поскольку в командах разработчиков видеоигр больше мужчин, они делают это для этих мужчин и для них, но с женщинами, занимающими руководящие должности, мы можем изменить нарративы, чтобы сделать их ближе к другим женщинам и разным людям», - пояснила Дазия Пинеда, работавшая в Gameloft над проектом «Человек-паук» Unlimited». В докладе, который был частью выставки «Видеоигры: две стороны экрана», Пинеда, также участвовавший в разработке «EPIC: битва за Moonhaven», заверил, что изменение нарративов игр делает их успешными в продажах. «Одна из причин, по которой игра «Ким Кардашьян: Голливуд» была настолько успешной на бизнес-уровне, заключалась не в том, что это была просто Ким Кардашьян, а в том, что она позволяла вам быть геем, если хотите, небинарной или какой угодно, и именно ее принятие в ЛГБТ-сообщество разработчик Глу заработал много денег», - сказала она. Диана Родригес Апарисио, директор и соучредитель Big Monster Games, сказала, что создание разнообразных нарративов обогащает индустрию. «Когда вы создаете рабочие группы, состоящие из женщин с разным происхождением, национальностью, статусом и знаниями, они могут создавать более богатые рассказы с другими историями, персонажами и нюансами. Люди чувствуют себя представленными в них и собираются их потреблять. Игра становится инструментом для общения», - сказал он. Профессор Панамериканского университета пригласил женщин и разных людей занять рабочие места в индустрии, так как это будет способствовать устранению стереотипов в историях. «Нам нужно больше людей, которые интересуются не только видеоиграми, но и стремительно растущей сферой в отрасли. Это позволит нам выйти из привычных нарративов и по-разному представлять людей», - сказал он. Мириам Амаро, которая занимается разработкой игр для девочек и мальчиков, пригласила их принять участие в таких мероприятиях, как Women Game Jam, ежегодный марафон, в котором несколько женщин из разных уголков мира создают видеоигры, отличные от рекламных роликов. «Есть сообщество, которое мне очень нравится, потому что оно очень полезно. Если у вас есть какие-либо сомнения, другие добавляют вам помощь, это командная работа, проблема женского общества присутствует», - предположил он. Амаро подчеркнул важность Wowen в Gamex, группе, в которой роль женщин в видеоиграх становится заметной и поощряется. «Это обогащает женщин в Gamex, встречая других женщин с такими же интересами, глупостями, в которых вы завязываете связь и дружбу», - заключил он. ркг/кср/ксра (фото)