Исход: спрос на частные кварталы на юге Большого Буэнос-Айреса повысил цены на лоты более чем на 35% за последний год

Часть южного района Большого Буэнос-Айреса (GBA), особенно дуга, состоящая из партий Эстебана Эчеверрии, Эсейсы, Альмиранте Брауна, Кильмеса и Берасатеги, где большое присутствие частных кварталов и стран, привлекла большой интерес конечных пользователей за последние 12 месяцев, в результате чего стоимость земли выросла на 35%. процент.

Здесь свои горизонты открыли несколько молодых семей и пар, которые уже ушли на пенсию и стремятся быть ближе к своим детям и внукам в естественной обстановке, с водными зеркалами и рядом с услугами.

Это было подтверждено Infobae Игнасио О'Киф, директором Inmobiliaria O'Keefe, который сказал: «Обычно это молодые люди, которые живут в относительно небольших квартирах или домах и стремятся расширить семью или в целях безопасности. Они ищут участки площадью до 600 м2, довольно ограниченные, с билетом на покупку до 50 000 долларов».

Конечный потребитель, ищущий изменения в жизни, сегодня составляет 80% покупок, поскольку инвестор, который раньше делал это в качестве убежища для денег, все еще больше изымается, сообщают из сектора.

«Очевидно, что район Гудзона в последнее время был местом наибольшего движения. В основном потому, что кварталы сосредоточены там (открытые или закрытые), с возможностью выбора участков по разумным ценам и с возможностью немедленного строительства. В основном это было вызвано пандемией (люди не хотят проходить очередной карантин) и низкими затратами на строительство в долларах», — добавил О'Киф.

Такие виды спорта, как парусный спорт без моторных лодок, являются главными героями в частных районах

Среди предложений в качестве премиального проекта в этом районе - Пуэрто-Низук. Площадь земельных участков варьируется от 80 000 до 1 000 м2. Другие проекты между Кильмесом и Берасатеги - Лас-Морас или Финкас-де-Сан-Хуан, с меньшими участками площадью 600 м2. Первый имеет продажную стоимость 46 000 долларов США, а во втором все перепродается, а земля стоит около 80 000 долларов.

Наконец, есть открытые участки без удобств, такие как Barrio Parque Hudson или La Vikkina, с участками за 20 000 долларов.

Каннинг, южный район с большим потенциалом

Многие называют его Южным столпом, правда в том, что Каннинг, между Эстебаном Эчеверрией и Эсейсой, добавляет новых соседей и урбанизации в поисках привлечения тех, кто предпочитает жить в месте, далеком от шума CABA.

«В отличие от остальных коридоров GBA, южный район все еще имеет большие участки земли. По этой причине именно он добавил на рынок самое новое предложение из стран. Еще одно преимущество заключается в том, что он также был консолидирован с точки зрения коммерческого и сервисного обеспечения, образовательных учреждений, медицинских центров и других. Они выступают за улучшение доступа за счет новых автомагистралей и соединений, таких как расширение Пути Буэн Эйр, шоссе президента Перона, которое очень близко к открытию и свяжет этот район с северным коридором», - сказал Infobae Максимилиано Мустафа, генеральный директор Pride, разработчика Pride Canning.

Рендер клубного дома во французском стиле, который находится в Pride Canning, и его выход к воде

Эксперты говорят, что из-за большей доступности земли участки из стран и частных районов, как правило, имеют большие размеры, чем участки в остальных коридорах. Средняя площадь составляет 1500 м2, тогда как в северных и западных районах они составляют в среднем 800 м2.

Владельцы из Кабаллито, Виллы Креспо или Альмагро из центрального района CABA приобрели владельцев, которые теперь имеют привилегированный контакт с природой и зелеными насаждениями в нескольких шагах от дома. Мустафа добавил, что они также уделяют приоритетное внимание дизайну, ландшафтному дизайну, «и, конечно, предложению удобств, сопоставимых с предложением пятизвездочного международного курорта».

Pride Canning продает последние партии своего первого этапа с поставкой в июне этого года. Это земли площадью от 700 до 2500 м2, которые предлагаются от 85 000 долларов. У всех есть средства на лагуны и леса. Среди удобств проекта будет клубный дом в стиле Beaux Arts площадью 3000 м2, в котором будут ресторан, коворкинг, бассейн, несколько спортивных площадок и два конференц-зала на 300 человек.

Он расположен на 10 км трассы 58. Его генеральный план предусматривает разработку около 750 участков в два этапа, из которых 75% будут занимать воду, комплекс кондоминиумов и коммерческий променад.

В южной части большинство стран и частных кварталов с большими площадями предлагают водные зеркала, которые обеспечивают богатство генерального плана.

Зеленый тюнинг

В так называемом Зеленом коридоре, соединяющем Каннинг, Сан-Висенте и Каньюэлас, есть два варианта адаптации к потребностям заинтересованных сторон. С одной стороны, есть открытые кварталы, которые имеют более низкую стоимость и колеблются от 10 000 долларов США, а также участки в закрытых кварталах от 35 000 долларов/38 000 долларов.

Недавно запущенный Bell Berri будет иметь 44 квартиры из 3 комнат

При строительстве этих домов используются как традиционные, так и сухие системы. «Последний очень выбирается в последнем тайме. Обычно используются самонесущие панели размером 2,40 на 1,20 метра. Для них не требуются столбцы. Важно отметить, что панели имеют очень высокое сопротивление, и каждая панель состоит из двух деревянных пластин и двух телегопоров высокой плотности, которые позволяют сэкономить много энергии, когда дело доходит до отопления и охлаждения дома. Проемы имеют двойное остекление для повышения энергоэффективности», — сообщил Infobae Алехандро Маццеи, директор Mazzei Propiedades.

Среди недавно прибывших закрытых кварталов - Белл Барри в Каннинге и в 40 минутах от CABA с участками от 55 000 долларов. Кроме того, альтернатива жилья (лот плюс дом) на участке площадью 600 м2 с домом площадью 100 м2 и полукрытым домом 20 м2 и бассейном начинается от 139 000 долларов.

Маццеи добавил, что это интересная ценность для типичной семьи из четырех человек. Вдоль этой линии районы Педрегалес Сан-Висенте и Гавиотас-де-Каннинг имеют схожие ценности. «Оба имеют возможность выбора участков от 10 000 долларов США, а для тех, кто ищет участок и дом площадью от 50 м2, стоимость составляет около 50,00 долларов».

Bell Berri также будет иметь департаментский сектор, в котором будут построены 44 квартиры по 3 комнаты.

Moradas de Máximo - еще один запуск в районе Максимо-Пас в городе Каньюэлас с участками площадью 300 м2 от 10 000 долларов.

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