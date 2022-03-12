«Эвертон» стремится положить конец негативной серии против Вулверхэмптона

Двум претендентам не повезло в предыдущих матчах.

«Эвертон» не хочет жалеть об очередном падении: 0 к 5 завершил свой матч против «Тоттенхэма». В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 1 матч и проиграл 3.

добавляется один за другим в предыдущую дату, после выравнивания на минус. В последних матчах он одержал 2 победы и 2 поражения.

Эвертон и Волвз встретятся завтра в 11:00 (по аргентинскому времени). Матч 29-го дня сборной Англии - Премьер-лига 2021-2022 годов будет проведен на стадионе «Гудисон Парк».

В последних 5 матчах турнира они ни разу не сыграли вничью. Хозяева выиграли 3 победы, а гость одержал 2 победы.

Заведение занимает 17-е место с 22 очками и 6 победами, а посетитель достиг 43 единиц и занял восьмое место в турнире.

Майкл Оливер выбран для руководства матчем.

Расписание Эвертона и Вулверхэмптона, в зависимости от страны

Аргентина: 11:00 часов

Колумбия, Мексика EST и Перу: 09:00

в Мексике CST и Никарагуа: 08:00 часов

MST в Мексике и Mexico PST: 07:00 часов

Венесуэла: 10:00 утра

Источник примечания и изображения: DataFactory