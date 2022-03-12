ЕС заявляет, что продолжит оказывать давление на Россию с помощью санкций

ВЕРСАЛЬ, Франция (AP) — Правители Европейского Союза объявили в пятницу, что они продолжат оказывать давление на Россию с помощью нового набора «массированных» санкций, чтобы наказать Москву за вторжение в Украину, одновременно усиливая военную поддержку Киева.

Выступая на закрытии двухдневного саммита ЕС на окраине Парижа, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на столе есть все варианты четвертого пакета принудительных мер против России в случае эскалации президентом Владимиром Путиным своих военных действий.

Если Путин «усилит бомбардировки, осадит Киев и усилит военные сцены, мы знаем, что нам придется снова ввести массированные санкции», сказал Макрон.

С начала войны в прошлом месяце ЕС принял жесткие меры против Путина, финансовой системы России и его олигархов. Несколько дней назад блок согласился ввести дополнительные санкции в отношении 160 физических лиц и добавил новые ограничения на экспорт технологий морской навигации и радиосвязи.

ЕС также решил исключить три белорусских банка из SWIFT, преобладающей системы глобальных финансовых операций. В общей сложности ограничительные меры блока теперь распространяются на 862 физических и 53 юридических лиц.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что арсенал санкций уже начал сеять хаос в российской экономике.

«Видно, что рубль находится в свободном падении. Он потерял более 50% своей стоимости по сравнению с евро», - сказал он. «Процентные ставки в России резко выросли. Видно, что инфляция зашкаливает. Рейтинговые агентства оценивают российские облигации как мусор».

В заявлении, опубликованном после саммита, Фон дер Ляйен отметил, что четвертый пакет санкций еще больше изолирует Россию «и исчерпает ресурсы, которые она использует для финансирования этой ужасной войны».

Он заявил, что ЕС будет работать в унисон со странами G7 для усиления давления на Москву.

«Мы откажем России в статусе наиболее благоприятствуемой нации на наших рынках», - сказал он. «Это аннулирует важные преимущества, которыми Россия пользуется в качестве члена ВТО (Всемирной торговой организации). Российские компании больше не будут получать привилегированный режим в наших экономиках».

Фон дер Ляйен добавил, что западные союзники также будут добиваться приостановления прав России как члена крупных многосторонних финансовых институтов, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк.

«Мы гарантируем, что Россия не сможет получить финансирование, кредиты или какую-либо другую выгоду от этих институтов», - сказал он.

Среди возможных новых мер против Кремля и его союзной Беларуси обсуждается возможность исключения всех своих банков из системы SWIFT. Макрон предупредил, что в какой-то момент может быть одобрено полное эмбарго на импорт ископаемого топлива из России, аналогичное введенному Вашингтоном.

«Ничто не запрещено, ничто не является табу», - сказал он. «Мы сделаем все, что считаем эффективным, чтобы остановить Россию на этом пути агрессии».

Попытки договориться о бойкоте усложняются тем, что некоторые страны-члены ЕС, такие как Германия и Италия, гораздо больше зависят от России, чем другие. 67% польской нефти — российская, а Ирландия получает только 5%.

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Журналисты Associated Press Раф Казерт в Брюсселе и Фрэнсис Д'Эмилио в Риме внесли свой вклад в создание этого офиса.