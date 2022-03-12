Эрика Фонтальво отрицает почтение Алексу Чару: он говорит, что переехал так, что «не видел, как она плачет»

Недавно в социальных сетях возникла новая полемика, в которой участвовали директор главной газеты Барранкильи «Эль Херальдо» и пре-кандидат в президенты Алекс Чар. Волна комментариев возникла в социальных сетях, где было опубликовано видео, в котором Эрика Фонтальво особенно приветствует Шар.

На изображениях, которые стали вирусными в социальных сетях, можно наблюдать момент, когда Алекс Чар входит в редакцию El Heraldo и его принимает журналист. Пользователи сети усомнились в том, что Эрика Фонтальво склонила голову, когда принимала предкандидата в президенты.

Пользователи социальных сетей заявили, что директор The Herald склонился перед Алексом Чаром. То, что вызвало много споров и критики в адрес журналиста.

Столкнувшись с волной комментариев и вопросов, директор местного СМИ пришла, чтобы пройти и объяснила, какова ситуация и почему она склонила голову, когда политик Char Clan поприветствовал ее. Как объяснила журналистка, никогда не было никакого почтения, напротив, по ее словам, она пыталась скрыть свою печаль, спрашивая ее о муже, который находится в реанимации.

В ветке в Twitter директор СМИ объяснил контекст ситуации.

Она добавила, что с тех пор ее муж борется за свою жизнь «в постели клиники, в отделении интенсивной терапии и вне его. В то время как существование ваших близких находится в напряжении в ожидании чуда, которое мы обязательно будем существовать».

Затем он перешел к ситуации, которую он зарегистрировал у Чара, утверждая, что предкандидат в президенты спросил его о муже, и именно в этот момент он склонил голову.

Рассказав о трудной ситуации, в которой он оказался со своей семьей, Эрика заверил, что его совесть чиста, потому что обвинения в рабстве не соответствуют действительности.

«Те, кто сталкивается с огромными скорбями, знают, что их держат в глубине души, но в самый неожиданный момент они появляются. Те, кто обвиняет меня в рабстве из-за этого жеста, могут это сделать. Вот они. Моя совесть в мире», - добавил он.

Наконец, директор El Heraldo очень ясно дал понять, что единственный, кто просит пощады и стоит на коленях, - это Бог. «В этот момент моей жизни, в разгар такого тяжелого испытания веры, мне ясно, что единственный, кого я прошу о милости, милосердии и благочестии, кроме коленей и лица на земле, - это Бог, дарующий мне благословение видеть Карло полностью восстановленным», - заключил он.

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