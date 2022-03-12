Эпигменио Ибарра защитил послание AMLO Европейскому парламенту: «Это не должно быть слишком теплым»

Продюсер Эпигменио Ибарра поддержал ответ президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) Европейскому парламенту на рост насилия в отношении журналистов в Мексике.

Через свой аккаунт в Twitter журналист и горячий сторонник Четвертой трансформации (IV квартал) защитил заявление, отправленное мексиканским правительством 10 марта, заявив, что не следует впадать в «теплоту и лицемерие» только потому, что они европейцы.

В послании Ибарра отметил, что дипломатия не является симуляцией, поэтому прежде всего необходимо защищать достоинство и суверенитет наций.

Ибарра отметил, что дипломатия не является симуляцией, поэтому прежде всего необходимо защищать достоинство и суверенитет наций (Фото: Twitter/ @epigmenioibarra)

В другой публикации сторонник партии «Movimiento Regeneración Nacional» (Морена) заявил, что «жесткость и правда» являются достоинствами, которые ценятся в демократии, поэтому должны ответить на «оскорбительное заявление» Европейского парламента, составленное, как он издевался, Энрике Краузе и Клаудио X. Гонсалесом.

«Как овцы, депутаты Европарламента действовали. Только покорное правительство молчало бы об этом», - добавил он.

Кроме того, вскоре после того, как было выпущено коммюнике мексиканского правительства, Эпигменио Ибарра написал, что «во всех моментах и вплоть до последней запятой» он поддерживает текст.

Эпигменио Ибарра написал, что «во всех точках и до последней запятой» он поддерживает текст (Фото: Twitter/ @epigmenioibarra)

На его публикации реакция пользователей сети не заставила себя долго ждать, так как несколько пользователей также поддержали послание федерального президента Европарламенту, однако они сожалели о том, насколько «грубым» и непрофессиональным было сочинение.

«Я согласен жестко и правдиво, но не было необходимости грубить, написанное не достойно правительства страны, и есть поддержка четвертого квартала, но теперь они прошли» и «Это было необходимо, неверно, но в случае необходимости AMLO диктует повестку дня своей оппозиции, и этот ответ пошел на их, если заявление было мягким или приглашение к диалогу, здесь они скажут, что он боится и они уже ругали его в Евросоюзе», - были некоторые из ответов.

«Говорят, что со следующего понедельника Европейский конгресс прекратит свои заседания. Это проистекает из беспокойства и беспокойства, которые это жесткое и истинное коммюнике вызвало у членов Европарламента. Они сообщают о нервных срывах у некоторых из них», - иронизировал другой.

AMLO сожалеет, что они «как овцы» присоединяются к «реакционной и переворотной» стратегии групп, выступающих против его администрации (Фото: Moisés Pablo/cuartoscuro.com)

И это после того, как мексиканское правительство объявило ответ евродепутатам, где оно сожалеет, что они присоединяются «как овцы » к стратегии «реакционный и переворот» группировок, выступающих против его администрации, критика наводнила сети.

Так было с сенатором от Партии национального действия (PAN) Хочитлом Гальвесом Руисом, который заявил, что, увидев утреннюю конференцию президента и «дерзкую и агрессивную» реакцию правительства, парламент может подтвердить, что свобода выражения мнений в стране не соблюдается. «Журналисты уязвимы», - добавил он.

«С этим ответом правительства мы проснулись. Есть много способов ответить правильно и достойно. Они попрали историю дипломатии и само Министерство иностранных дел», — заявила депутат ПАН Маргарита Завала.

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