Эпигменио Ибарра защитил послание AMLO Европейскому парламенту: «Это не должно быть слишком теплым»

Продюсер Эпигменио Ибарра поддержал ответ президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) Европейскому парламенту на рост насилия в отношении журналистов в Мексике.
Через свой аккаунт в Twitter журналист и горячий сторонник Четвертой трансформации (IV квартал) защитил заявление, отправленное мексиканским правительством 10 марта, заявив, что не следует впадать в «теплоту и лицемерие» только потому, что они европейцы.
В послании Ибарра отметил, что дипломатия не является симуляцией, поэтому прежде всего необходимо защищать достоинство и суверенитет наций.
В другой публикации сторонник партии «Movimiento Regeneración Nacional» (Морена) заявил, что «жесткость и правда» являются достоинствами, которые ценятся в демократии, поэтому должны ответить на «оскорбительное заявление» Европейского парламента, составленное, как он издевался, Энрике Краузе и Клаудио X. Гонсалесом.
«Как овцы, депутаты Европарламента действовали. Только покорное правительство молчало бы об этом», - добавил он.
Кроме того, вскоре после того, как было выпущено коммюнике мексиканского правительства, Эпигменио Ибарра написал, что «во всех моментах и вплоть до последней запятой» он поддерживает текст.
На его публикации реакция пользователей сети не заставила себя долго ждать, так как несколько пользователей также поддержали послание федерального президента Европарламенту, однако они сожалели о том, насколько «грубым» и непрофессиональным было сочинение.
«Я согласен жестко и правдиво, но не было необходимости грубить, написанное не достойно правительства страны, и есть поддержка четвертого квартала, но теперь они прошли» и «Это было необходимо, неверно, но в случае необходимости AMLO диктует повестку дня своей оппозиции, и этот ответ пошел на их, если заявление было мягким или приглашение к диалогу, здесь они скажут, что он боится и они уже ругали его в Евросоюзе», - были некоторые из ответов.
«Говорят, что со следующего понедельника Европейский конгресс прекратит свои заседания. Это проистекает из беспокойства и беспокойства, которые это жесткое и истинное коммюнике вызвало у членов Европарламента. Они сообщают о нервных срывах у некоторых из них», - иронизировал другой.
И это после того, как мексиканское правительство объявило ответ евродепутатам, где оно сожалеет, что они присоединяются «как овцы » к стратегии «реакционный и переворот» группировок, выступающих против его администрации, критика наводнила сети.
Так было с сенатором от Партии национального действия (PAN) Хочитлом Гальвесом Руисом, который заявил, что, увидев утреннюю конференцию президента и «дерзкую и агрессивную» реакцию правительства, парламент может подтвердить, что свобода выражения мнений в стране не соблюдается. «Журналисты уязвимы», - добавил он.
«С этим ответом правительства мы проснулись. Есть много способов ответить правильно и достойно. Они попрали историю дипломатии и само Министерство иностранных дел», — заявила депутат ПАН Маргарита Завала.
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