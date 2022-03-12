Елизавета II пропустила День Содружества, а Генрих пропустил похороны

Лондон, 12 марта Елизавета II не будет присутствовать на церковной службе в Вестминстерском аббатстве в понедельник, как планировалось на День Содружества, в то время как принц Генрих будет отсутствовать 29 марта на похоронах в честь своего деда, Филиппа Эдинбургского. После разговора со своим окружением об организации дня «королева попросила принца Уэльского (Чарльза, наследника престола) представлять Ее Величество на службе Содружества» в лондонском храме, хотя традиционное послание суверена будет по-прежнему транслироваться, Букингем Сказал Палас. 95-летняя глава государства, перенесшая ковид в феврале, «сохранит свои обязательства на следующей неделе, включая очные слушания», говорится в заявлении. По данным дворцовых источников, на которые ссылаются британские СМИ, отсутствие королевы в этом специальном акте для нее, отмечаемом Содружеством бывших колоний и протекторатов Великобритании, связано с ее трудностями в переезде, а не новой проблемой со здоровьем. Среди 1500 гостей будут герцоги Кембриджские, Уильям и Кэтрин; премьер-министры Соединенного Королевства, в том числе нынешний Борис Джонсон; послы и высокопоставленные лица стран Содружества, а также около 600 школьников и молодежи. Во время службы состоится премьера музыкального произведения «Маяк самого яркого света», написанного Дебби Уайзман по случаю платинового юбилея королевы, которому 6 февраля исполнилось 70 лет на троне. День Содружества стал бы первым публичным выступлением суверена с той годовщины, хотя в прошлый понедельник она приняла премьер-министра Канады Джастина Трюдо на аудиенции в Виндзорском замке (недалеко от Лондона). Елизавета II, которой 21 апреля исполнится 96 лет, теперь использует трость и на недавнем мероприятии рассказала двум военачальникам, которые спросили ее, как у нее дела, что она «не может двигаться». Последний раз он пропустил службу в Содружестве в 2013 году, из-за гастроэнтерита, а ранее в 1993 году, когда у него был грипп. Здоровье королевы вызывает озабоченность с тех пор, как в октябре прошлого года она была госпитализирована однажды ночью, чтобы сдать анализы «из предосторожности», после чего врачи рекомендовали ей отдохнуть. ЭНРИКЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В АНГЛИЮ С другой стороны, представитель принца Генри сообщил, что принц Генри, проживающий в Соединенных Штатах, не будет присутствовать на дани принца Филиппа 29 марта 2021 года, который умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет. Состоявшиеся тогда похороны, на которых присутствовал его внук, предназначались только для небольшой группы родственников из-за ковида, поэтому мероприятие в этом месяце разработано так, чтобы высокопоставленные лица, политики и члены ассоциаций, спонсируемых консортом, могли отдать ему должное. Представитель Энрике не объяснил причину его отсутствия, хотя уточнил, что хочет «в ближайшее время» навестить бабушку, чтобы познакомить ее с правнуками. Генри участвует в Великобритании в судебном процессе против МВД Великобритании по поводу его отказа предоставить ему личную защиту при посещении Соединенного Королевства, несмотря на то, что он предложил заплатить за это из кармана. Младший сын принца Чарльза и Дианы живет в Лос-Анджелесе со своей женой Меган и двумя детьми, Арчи и Лилибет, после ухода в отставку в 2020 году в качестве активного члена королевской семьи за большую личную и финансовую свободу. ШЕФ джм/амг