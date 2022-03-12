Египет хочет выселить 25 000 человек в пользу армии, заявляет неправительственная организация

Каир, 12 марта Около 25 000 жителей египетского города Аль-Ариш на Синайском полуострове рискуют быть экспроприированы и изгнаны из своих домов, чтобы вооруженные силы могли расширить порт этого средиземноморского города на этих основаниях, сообщила местная НПО в эту субботу. Фонд по правам человека SINA указал в заявлении, что президент Египта генерал Абдельфатах ас-Сиси недавно издал указ об экспроприации 542 акров (около 220 гектаров) земли вокруг порта для «работ по расширению в интересах Вооруженных сил». «Фонд оценивает в 25 тысяч (6 тысяч семей) число жителей, чьи дома и земля будут экспроприированы», - добавил он, что практически каждый восьмой житель этого города, столицы провинции Северный Синай, из чуть более 192 тысяч жителей, по официальным данным за 2017 год. НПО осудила, что это решение принято «на фоне несправедливого планирования армией, которая в последние годы изгнала тысячи жителей Северного Синая (северо-восточный Египет) под предлогами, которые не учитывают гарантии, необходимые для принудительной эвакуации в соответствии с международными гуманитарными закон о правах». «Правительство Египта должно прекратить свои планы по выселению жителей портового района Аль-Ариш», — заявил директор SINA Ахмед Салем, согласно ноте. «Армия уже эвакуировала десятки тысяч жителей Северного Синая по бессмысленным причинам (...) в контексте широкомасштабных репрессий и без участия в диалоге» с пострадавшими, добавил Салем. Организация, один из немногих источников информации о том, что происходит на Синае с тех пор, как Ас-Сиси ввел чрезвычайное положение в этом регионе в 2014 году под предлогом борьбы с местным филиалом террористической группировки «Исламское государство» Вилаят Сина, заверила, что планы правительства даже спровоцировали » демонстрации на севере Синая.