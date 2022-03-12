Эгибар занял десятое место в Рейтеральме (Австрия), где выиграли Соммарива и Банкес

Sports writing, 12 марта испанец Лукас Эгибар, чемпион мира по бордеркросу, финишировал десятым на Кубке мира по этой дисциплине сноуборда, который проходил в эту субботу на австрийской станции Reiteralm, где победили итальянец Лоренцо Соммарива и британка Шарлотта Бэнкс. Соммарива выиграл финал, опередив австрийца Якоба Дусека и швейцарца Калле Коблет, третьего в вышеупомянутом сезоне Штирии, где Эгибар, родившийся 28 лет назад в Сан-Себастьяне и победивший семь сезонов назад в этом соревновании, в котором он насчитывает четыре победы, превзошел второе место в раунде 16, но упал в четвертом, в том, кто финишировал третьим в своей серии; который Дусек выиграл, опередив канадца Элиота Грондина, олимпийского призера на последних Играх в Пекине 2022 года. Дусек финишировал вторым, а Гронден был восьмым в первом раунде, сыгранным чемпионом Гипускоана, также двойным серебряным призером чемпионата мира в Сьерра-Неваде 2017 года, начиная с Игр в Пекине в феврале прошлого года. Немец Мартин Ноэрл, победитель малого финала и занявший пятое место в Рейтеральме, возглавляет чемпионат мира с 431 очком, что на 45 больше, чем австриец Алессандро Хэммерле, обладатель трех последних Хрустальных глобусов и олимпийского золота на Играх в Пекине, которые завершились тринадцатым в эту субботу. Эгибар занимает девятое место в общем зачете с 166 единицами; в отсутствие последнего раунда 20 марта на швейцарской станции Вейзонна, где испанский чемпион мира одержал первые три из своих четырех побед в этом соревновании, а другая была одержана два года назад в Сьерра-Неваде. Английская Шарлотта Бэнкс — действующая чемпионка мира — победила в женском зачете, в котором итальянка Микела Мойоли была второй, а канадка Одри Макмайниман — третьей. Банкес, подписавший в субботу свою четвертую победу в сезоне в Австрии, продлил свое лидерство на чемпионате мира, который он лидирует с 569 очками, что на 113 больше, чем у Мойоли, в отсутствие последнего раунда, в вышеупомянутой «Вейзонне». ШЕФ арх