«Дюна» и «Сила собаки» измеряют силу в Бафте

Лондон, 12 марта Гонка за «Оскар» в это воскресенье завершается 75-м выпуском наград Британской академии кино (BAFTA), на которых научная фантастика «Дюна» и драма «Сила собаки» будут измерять свою силу в финальном пульсе перед актерским составом. статуэток. Звезды мирового кино вернутся в Королевский Альберт-Холл впервые в нормальных условиях после гала-концерта 2020 года, последний раз перед тем, как пандемия заставила провести церемонию без кофеина в 2021 году. Самые важные фильмы прошлого года будут представлены на красной дорожке легендарного лондонского театра, где фильму Дени Вильнева «Дюна» предстоит непростая задача противостоять давлению одиннадцати номинаций, с которыми он доходит до Бафты. Основанная на книге Фрэнка Герберта 1965 года, «Дюна» пленила публику своей историей, фотографией и зрелищностью, которую он теперь попытается перевести в золотые маски в Лондоне. За награду за лучший фильм, самый желанный за ночь, он будет соревноваться с великим фаворитом «Сила собаки», победителем Золотого глобуса и был представлен здесь в семи номинациях. Фильм Джейн Чемпион, кандидата номер один на лучшую режиссуру, также будет иметь жесткую конкуренцию «Белфасту», что может стать большим сюрпризом вечера благодаря грубому изображению жизни рабочей семьи в Северной Ирландии в 1960-х годах. Великий британский фильм этого издания имеет шесть номинаций, включая лучший оригинальный сценарий и лучшую женскую роль второго плана, с Катрионой Балф, которая работает матерью в фильме «Белфаст». За триумвиратом фаворитов стоит последний фильм о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать», который будет отмечен к 60-летию франшизы и который получил пять номинаций, таких же, как «Вестсайдская история» и «Пицца с солодкой». «Король Ричард», «После любви», «Точка кипения», «Сирано» и «Прохождение» - все они выбирают четыре золотые маски. Эти фильмы попытаются повторить прошлогодний успех «Nomadland», который получил четыре награды, в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру, с Хлоей Чжао. Испанское кино будет представлено Педро Альмодоваром и его фильмом «Параллельные матери», который был номинирован в категории лучшего фильма на иностранном языке и с которым он будет бороться за новую Бафту после тех, которые были достигнуты с фильмами «Все о моей матери», «Поговори с ней» и «Кожа, в которой я живу». Кроме того, Гильермо дель Торо выдвигает три номинации на «Аллею кошмаров», за лучшую фотографию, лучший художественный дизайн и лучшие костюмы, а «Энканто», фильм Диснея, вдохновленный колумбийской культурой, имеет все шансы выиграть премию BAFTA за лучший документальный фильм и продолжать выигрывать аргументы в пользу присуждает Оскар 28 марта следующего года. Гала-концерт, который будет вести австралийская актриса Ребел Уилсон, начнется в 19:00 по лондонскому времени.