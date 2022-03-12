Du Plessis остается лидером в отсутствие дня

Sports Writing, 12 марта, южноафриканка Хенни Дю Плесси остается лидером MyGolfLife Open, который проходит в южноафриканском городе Хартбиспурт, и доходит до последнего дня с двумя меньшими ударами, чем испанцы Адри Арнаус, Пабло Ларрасабаль и Начо Эльвира и местные коллеги Ричард Стерн. 25-летний Дю Плесси, который преследует свой первый титул в Мировом туре DP, набирает 197 ударов (19 ниже пар), в то время как Арнаус, Ларрасабаль, Эльвира и Стерн имеют 199 ударов и делят второе место. Адри Арнаус был лучшим в третьем раунде, представив 64 (-8) на своей карте девять птичек и одно пугало. ШЕФ моли/сат