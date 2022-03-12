Не позволяйте этому случиться: длинные очереди в Боготе за субсидиями за ложные текстовые сообщения

Una persona escribe un mensaje de texto en su teléfono móvil. EFE/Andy Rain/Archivo

В последние дни перед городскими киосками Supercade появились длинные очереди, состоящие из тысяч граждан, которых обманули по поводу предполагаемого поворота программы гарантированного минимального дохода. Все это, несмотря на то, что Департамент финансов округа Боготы до изнеможения повторил, что они не обращаются к получателям субсидий с помощью текстовых сообщений.

SMS гарантирует, что у человека есть накопленный баланс, который иногда превышает 1 миллион песо. Как правило, эти сообщения содержат ссылку на неофициальную страницу мэрии Боготы. В условиях необходимости и наивности некоторые граждане перешли на ссылки.

После этого пользователей просят заполнить форму с конфиденциальной информацией, такой как документ, удостоверяющий личность или адрес. Затем недобросовестные просят людей подойти к Суперкейду с ксерокопией удостоверения личности и доказательством, которое они сами дают, очевидно, ложным. В других случаях на поддельной странице рекомендуется иметь черновое право на подачу петиции.

Журналистам новостей, таким как Red+ Noticias и RCN News, было очень странно, что эти длинные очереди появились, поэтому они пошли поговорить с теми, кто там ждал. Некоторые говорят, что они прибыли в Суперкейд в три часа ночи, чтобы дождаться предполагаемого поворота.

Другие, даже после того, как репортер столкнулся с правдивостью текстового сообщения, решили продолжить выстраиваться в очередь, чтобы потребовать несуществующих денег с гарантированным минимальным доходом. Другие пользователи, отправленные сотрудниками Supercade, выразили разочарование в связи с тем, что «информация» на их мобильных телефонах не совпадает с информацией системы.

По словам стратегического координатора гарантированного минимального дохода Маурисио Сандино, деньги не накапливаются или откладываются от программы. Во-первых, округ напрямую связался с домохозяйствами-бенефициарами без текстовых сообщений. Во-вторых, платежи за 2021 год и первые два в 2022 году были произведены в указанные даты.

Кроме того, по словам Антонио Авенданьо, заместителя министра районного планирования, одним из требований для участия в Гарантированном минимальном доходе является наличие счета в Davivienda, Bancolombia или Movii. После того, как проект составлен, люди могут предъявить его ближайшему банковскому корреспонденту со своим документом, без необходимости стоять в очереди, заполнять формы или представлять дополнительные документы.

Сандино говорит, что пока неясно, кто отправляет фальшивые текстовые сообщения, поэтому округ начал расследование. Однако вполне возможно, что это массовый случай сбора персональных данных, которые могут быть использованы, среди прочего, для открытия кредитных продуктов и рассылки рекламы без вашего согласия.

По этой причине Департамент финансов округа рекомендует проверить URL-адреса страниц и убедиться, что они являются официальными, прежде чем вводить какую-либо личную информацию.

Согласно Avendaño, есть три требования, чтобы быть частью гарантированного минимального дохода. Один из них заключается в том, чтобы получить доступ к одному из вышеперечисленных вариантов. Два других должны быть включены в базу данных SISBEN IV Боготы и классифицированы по группам A, B или C1-C5.

Единственное, что должен сделать гражданин, который хочет получить эту районную субсидию, это запросить свой опрос SISBEN через эту официальную ссылку. Авенданьо также поясняет, что некоторые люди не получают районную субсидию, несмотря на наличие необходимой классификации, потому что они уже получают другую помощь от штата или округа.

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