Дончич получает 30 очков, а Мавс побеждает Рокетс

ХЬЮСТОН (AP) — Лука Дончич набрал 30 очков, Дуайт Пауэлл внес 26 очков, а Даллас Маверикс добился большого преимущества, выиграв 113-100 над Хьюстон Рокетс в пятницу.

Спенсер Динуидди набрал 16 очков и семь передач, что помогло «Маверикс» выиграть шестой раз в семи играх и занять 15 игр выше 0,500, что является их лучшим рекордом сезона с отметкой 41-26.

Дончич сделал 14 подборов, а Пауэлл добавил 13, при этом «Маверикс» доминировали в Хьюстоне со счетом 47-39 в этой области.

Даллас имел преимущество в 24 очка в начале четвертого периода. Хьюстон сократил его до 98—84, когда Дончич впервые вышел на корт в четвертом.

«Маверикс» сделали два штрафных, прежде чем трехочковый Дончич сделал игру 103-84 за чуть более семи минут.

«Даллас» вырос на 17 очков, осталось чуть более двух минут, и именно тогда тренер Джейсон Кидд снял свои стартеры с корта.