Доллар: почему альтернатива официальным котировкам упала до минимальных цен за четыре месяца

Billetes de cien dólares estadounidenses. Foto de archivo. Colorado Nov 3, 2009. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

На уровне обменного курса выделяется явная негативная тенденция для альтернативных долларов к контролируемому официальному доллару, который снизился до уровней ноября прошлого года, четыре месяца назад.

Обвал фондовых долларов выделяется еще больше, если учесть, что после ноябрьских выборов в законодательные органы Центральный банк прекратил интервенцию на этом рынке - он сделал это, покупая облигации за доллары из резервов - чтобы подняться на неявный обменный курс.

С максимумов 27 января «ликвидированный спот» через Global 30 (GD30C) упал на 16,9%, или 39 песо, до 192 долларов в эту пятницу, в то время как доллар европарламента с Bonar 30 (AL30D) упал на 15,6% или 34,86 песо до 189 песо. В обоих случаях они являются самыми низкими ценами с 15 ноября, около четырех месяцев назад.

Нечто подобное произошло с бесплатным долларом, который сейчас предлагается на уровне 201 песо, что является минимумом с 29 ноября. С момента рекордного показателя в 222,50 доллара в январе падение составило 9,7 процента. А в течение 2022 года «синий» упал на семь песо, или 3,4 процента.

Что стоит за этой жертвой?

(1) Эффект в пользу заключения соглашения между Правительством и Валютным Фондом, который нарушает профиль погашения внешнего долга и, следовательно, потребность в долларах, имеет существенное значение. Неудивительно, что альтернативные доллары резко упали с рекордных максимумов с 28 января прошлого года, когда президент Альберто Фернандес объявил о соглашении с агентством.

2) С другой стороны, многие инвесторы решают расстаться с иностранной валютой, чтобы перейти на песо и воспользоваться повышением ставки Центральным банком, а также высокой краткосрочной доходностью, которую обеспечивают казначейские облигации, что на финансовом жаргоне называется «carry trade».

3) В свою очередь, неизбежное начало высокого сезона ликвидации экспорт сельскохозяйственной продукции в течение южной осени гарантирует Центральному банку обильное предложение по выкупу резервов. В связи с этим Центральный банк добавил 460 миллионов долларов в течение семи последовательных раундов чистых покупок в кассовом сегменте в марте. Он также стал положительным в первом транше 2022 года, поскольку баланс в пользу организации для ее интервенций составил около 137 миллионов долларов.

«Этап закупок BCRA продлевается за счет использования преимуществ увеличения ликвидации экспорта, что является положительным фактором в виде облегчения резервов, с помощью в дополнение к последним мерам по сокращению и налогам. Финансовые доллары продолжают снижаться от этих сигналов, а также увеличиваются ставки carry-trade, которые продолжают способствовать сокращению «разрыва» уже на 80% и с возможностью дальнейшего сокращения для продления «импульса», прокомментировал экономист Густаво Бер.

4) Существует меньше выбросов. В последние недели стало более ясным официальное намерение получить финансирование за счет размещения песо-облигаций Казначейством, а не путем прямого выпуска Центральным банком. Этот монетарный сигнал лишил импульса поиску покрытия по доллару.

«На ликвидируемую денежную наличность оказал значительное давление выход из режима разоружения портфелей фондов извне. Однако в последние дни это начало было остановлено и выглажено на месте жидкостью, которая поддерживала определенное спокойствие», - резюмировал Николас Кьеза, директор Portfolio Personal Inversiones.

«На текущем этапе рынок считает привлекательным все, что связано с долгом, который он индексирует с помощью CER, то есть корректируется с учетом инфляции. Дело в том, что краткосрочный долг дает отрицательный CER - они платят меньше инфляции - поэтому многие инвесторы ротируют свой портфель, чтобы перейти к более длинным активам CER. Со своей стороны, в последних раундах ставки по бадлару также вызвали значительный интерес, и наблюдался рост спроса. Есть бонусы Badlar, о которых давно забывали, но сегодня они уступают выше (спред Badlar+). Между тем, активы, связанные с долларом, пользовались большим спросом в то время, но сегодня рынок не указывает на резкую девальвацию», — добавила Кьеза.

5) Еще одно изменение в официальной стратегии, связанное с соглашением с МВФ и получившее положительный отклик среди участников рынка, заключается в том, чтобы подтвердить более быструю девальвацию песо, соизмеримую с инфляцией, которая остается выше 50% годового порога.

Хотя Центральный банк уточнил, что резкого скачка обменного курса не будет, оптовый доллар вырос на 6% в 2022 году, до 108,90 в эту пятницу. Хотя этот рост продолжается за инфляцией (более 8%), это не означало потери конкурентоспособности обменного курса, поскольку важные торговые партнеры, такие как Бразилия, повысили свою валюту.

В то же время он сократил разрыв обменного курса с «синим» до 84,6%, что является самым коротким почти за полгода, начиная с 13 сентября 2021 года (84,3%). И этот разрыв еще меньше, если принять во внимание фондовые доллары, что является обнадеживающим признаком, если учесть, что шесть недель назад он превысил 100 процентов.

Из Центрального банка они утверждали Infobae, что «разрыв сравнивается между аналогичными долларами, которые можно купить. Официальный доллар, о котором ежедневно сообщает BCRA, согласно сообщению A 3500, является средней оптовой ценой SIOPEL (электронная торговая платформа на открытом рынке). Он даже не тот, кому заплатил импортер. Банк покупает экспортера и взимает спред с продажи импортеру. Среднее значение между покупкой и продажей оптовой торговли составляет A 3500. Этот доллар 3500 австралийских долларов используется для ценообразования экономики», в то время как «доллар европарламента — это финансовый доллар, который используется для долларизации сбережений».

В связи с этим в BCRA уточнили, что «они сравнивают продажную цену финансового продукта, MEP, со средней коммерческой оптовой ценой. Правильно было бы сравнить евродепутат с продажной ценой Banco Nación (BNA) без 65% налогов. Для финансовых операций домашних хозяйств соответствующим долларом является доллар BNA плюс налоги. Это и есть пробел, на который нужно обратить внимание».

И они добавили, что «продажная цена Banco Nación составляет 114 песо против продажной цены MEP в 190 песо. Учитывая это, разрыв составляет 66%. Именно этот пробел рассматривается в анализе. По сути, мы смотрим на эволюцию, которая определяет ожидания. Конечно, существует столько же опасений по поводу стабильности разрыва, сколько его уровень продолжает падать в рамках соглашения с МВФ».

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