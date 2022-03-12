Недоверие и безнаказанность в Мексике — ключ к дезинформации о насилии в футболе

По словам экспертов, дезинформация, появившаяся в Мексике после столкновений между футбольными фанатами в субботу на прошлой неделе, отражает чувство недоверия и безнаказанности населения по отношению к властям.

Через несколько минут после столкновений между болельщиками в матче между клубами Керетаро и Атлас, в 9-й тур мексиканской лиги, в социальных сетях на стадионе «Коррегидора» начали циркулировать слухи о гибели 17 человек, хотя власти не подтвердили гибели людей.

На сегодняшний день ответственные за штат Керетаро сообщили о 26 раненых.

Через пять дней после событий, в прошлый четверг, прокуратура Керетаро сообщила, что 17 человек были арестованы по различным обвинениям, включая «покушение на убийство», насилие на спортивных мероприятиях и пропаганду преступлений.

В то время как официальная версия подвергалась сомнению, изображения также распространялись в сетях, которые пытались показать, что произошло, хотя в некоторых случаях они действительно иллюстрировали прошлые эпизоды насилия на футбольных стадионах, что было подтверждено группой проверки AFP.

«В этом событии, которое было очень серьезным, сети разжигали драму», - сказал Фернандо Сегура, социолог, специализирующийся на спорте и сотрудник латиноамериканской школы Unipol в Мексике.

«[Социальные] сети могут использоваться для анонимного провоцирования насилия, агрессии или использоваться группами или отдельными лицами, стремящимися создать враждебный климат», — сказал Сегура в интервью AFP.

Среди дезинформации, проверенной AFP, также есть сообщения в социальных сетях, которые распространяют предполагаемые санкции, наложенные на мексиканский футбол.

Пользователи уже объявили на следующий день после столкновений, что страна будет отстранена от чемпионата мира по футболу Катар-2022 и не сможет принять турнир 2026 года, как планировалось, две санкции, о которых ФИФА не объявила на данный момент.

Не были упомянуты и другие предполагаемые наказания за национальный футбол, такие как отмена лиги, предусмотренные компетентными органами. Они ввели ряд мер для будущих встреч, в основном в отношении присутствия болельщиков.

В матче, который проходил без зрителей, Керетаро посетил Некаксу в пятницу вечером в начале 10-го тура мексиканской лиги.

- Безнаказанность и насилие -

По мнению опрошенных экспертов, фотографии и видеозаписи обнаженных, окровавленных и бессознательных тел на стадионе Коррегидора подогрели скептицизм по поводу того, что представили власти в стране, где царит безнаказанность.

Получив прямые показания о том, что произошло в матче, зарегистрированные на мобильные телефоны, фанаты поставили под сомнение официальные версии, сказал Уго Санчес Гудиньо, доктор политических наук и исследователь Национального автономного университета Мексики (UNAM).

По мнению Гудиньо, недоверие к официальной версии в Мексике объясняется тем, что доносы не процветают.

Согласно отчету «Мониторинг и оценка системы уголовного правосудия в Мексике», опубликованному гражданской организацией México Evalua, уровень безнаказанности в 2020 году составил почти 95%.

Согласно Индексу эффективности деятельности прокуратуры и прокуратуры на 2021 год (IEDF), подготовленному организацией «Нулевая безнаказанность», вероятность раскрытия преступления в 2020 году составила 1%.

По мнению Гудиньо, медленная реакция гражданских и спортивных властей в сочетании с вопросами об отсутствии прозрачности и доверия к ним мотивирует появление «другой правды» в СМИ и социальных сетях.

Кроме того, Сегура заявил, что футбол стал «девизом» насилия в Мексике, когда зрители стали свидетелями происходящего в прямом эфире.

«Видя такую же суровую сцену насилия, как та, которая произошла в Керетаро, вся эта атмосфера насилия переводится в серию образов, которые делают то большее чувство незащищенности и насилия, которое существует в стране, реальностью», - сказал он.

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