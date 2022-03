Разрыв с реальностью и дискурс Сибиллина

Мы живем во времена, когда политики в основном поддерживают пуленепробиваемый двойной дискурс. Они обещают и не выполняют и не заявляют о том, что они мгновенно отворачиваются от них спиной с хлопком двери. Так, например, есть люди, которые болтают о «правах человека» и в то же время они связаны с тем, насколько тоталитарный режим появляется на планете с тюремным заключением и массовыми убийствами. Есть серийные лжецы, которые думают, что они отвлекают, чтобы скрыть коррупцию и используют парлу в противоположных направлениях в зависимости от получателя, как если бы получатели были идиотами. И что еще хуже, они часто делают это, крича и бросая вызов аудитории, как будто все они дети, кроме оратора.

Ранее я писал о романе и последующем кинопроизводстве, о котором я расскажу ниже, и, прежде всего, о его замечательном создателе. Все дело в увлечении, которое вызывает язык Сибиллина. Мы видим это в философии через исчерпывающие тексты с непонятным характером, полные неологизмов, извилистых фраз и циклических рассуждений. Мы видим это в эссе по экономике, которые, кажется, созданы для издевательств над читателем, наполнены загадочным языком, постоянными противоречиями и вводящими в заблуждение эконометрическими моделями.

Карл Поппер писал в своем сборнике «Объективное знание», что «поиск истины возможен только в том случае, если говорить просто и ясно, избегая ненужных сложностей и технических деталей. Для меня стремление к простоте и ясности — моральный долг всех интеллектуалов: отсутствие ясности — это грех, а презумпция — преступление». Со своей стороны, Вильгельм Рёпке говорит, что «когда вы пытаетесь прочитать экономический журнал в эти дни, вы часто задаетесь вопросом, не взяли ли вы случайно журнал химии или гидравлики» и, совсем недавно, звучащий скандал, произведенный Аланом Сокалем и Жаном Брикмонтом, которые, пройдя через рефералы дела и опубликованные в научном журнале Social Text, заявили, что они издеваются из-за концептуальной ерунды и насмешек, содержащихся в работе.

На этот раз мы остановимся на Ежи Косинском в качестве примера сказанного, который был постоянно атакован сталинскими последствиями в университете родной Польши, где после бесконечных лишений он получил докторскую степень по социологии, работая лыжным инструктором, пока ему не удалось сбежать в Юнайтед Штаты, где он работал водителем. грузовиков в дневное время и в неполный рабочий день смотрителем стоянки. В то же время он изучал английский язык, пока не смог подать заявку на стипендию Фонда Форда, которую он получил для обучения в Колумбийском университете, где он также получил докторскую степень в области социальной психологии и написал две весьма успешные книги: No Third Path, где он показывает непоследовательность поиска третий путь между свободой и тоталитаризмом и The Future is Ours, Comrade, в котором он приглашает восстание своих земляков против коммунистических сапог. Он был профессором английской прозы и литературной критики в Йельском и Принстонском университетах, получил литературную премию от Американской академии и Национального института искусств и литературы, а также председательствовал в американском отделении ПЕН-клуба. Его многочисленные романы были бестселлерами, один из них - «Быть там» - был взят в кино («Из сада» с выступлением Питера Селлерса), который получил премию «Лучший экран года».

Именно на этот роман мы кратко ссылаемся в этих строках и в соответствующей киноверсии. Он намекает на неграмотного садовника, осознающего свое невежество в предметах, которые его спрашивают и спрашивают зрители, очарованные тем, что они считают лексиконом, полным мудрости, что, по их мнению, делает метафорические ссылки на уход за садом. Многие из них были известными персонажами, которые загипнотизировали себя тем, чего они не понимали, и с нетерпением искали политические решения проблем, которые они сами создали. Картина этого вымышленного письма оказывается, что его легко перенести в научную литературу, то есть, как говорят сегодня во многих политических средах, в которых деятели дела предполагают знание, которого они не имеют и не могут иметь, поскольку оно разбросано и разделено между миллионы людей. Предполагаемые директивы правителей мегаломаньяков концентрируют невежество, закрывая двери для открытых и конкурентных процессов, совместимых с открытым обществом.

Не тратится интервью садовника с президентом США, который после встречи завершает: «Я должен признать, что то, что я только что услышал, является самым освежающим и оптимистичным, что мне говорили за долгое время», следуя описанию летнего, осеннего, зимнего и весеннего сезонов, с которыми я когда-либо сталкивался величайшая невинность этого человека, который не контактировал с внешним миром, кроме как через телевидение.

Весь климат бюрократов в Вашингтоне, округ Колумбия, выражается в сатире на политику, истеблишмент которой действительно потерял связь с реальностью. Размышления тех, кто занимается выращиванием сада, сформулированы буквально, но, как мы говорим, получатели послания, привыкшие усложнять вещи, понимают его как аллегорические соображения.

Косинский успешно пытается подчеркнуть простоту вещей и желание бюрократов задушить факты до неузнаваемых явлений, с которыми невозможно справиться. Они не могут понять, как и в саду, что такое забота, сохранение, а не искажение или извращение в контексте превосходной презумпции знания, которая ставит правителей в положение предполагаемого всеведения (и всемогущества).

Это обрамление, сделанное автором, о котором идет речь, может быть распространено на другие области, такие как современное искусство, где самозванцы также подходят для конструкций, которые, как музыка, смешивают шум с мелодией, демонстрируя адефесян, которые никоим образом не отражают стандарты совершенства, при соучастии некоторых снобов и тиморатов, которые заявляют что это «слишком сложные» работы, чтобы их можно было понять нормальным умом.

Это извилистое поведение, применяемое к политическому полю, наносит большой вред с того момента, как они стремятся поставить одних просвещенных на пьедесталах, а остальных смертных - послушными людьми, которые должны восхищаться плиткой и аплодировать ей и управлять жизнями и фермами других, вместо того, чтобы открывать двери и окна. в том смысле, что свободные и мирные отношения регулируют то, что касается их.

В своей книге «Квантовое видение Вселенной» Жак Руфф говорит, что ему не удается понять, как часто нужны микроскопы для дифференциации непрерывных переменных от дискретных в мелкие частицы и, одновременно, обсуждается то, что явно очевидно: человек отделен от коллективный, но, тем не менее, он рассматривается как часть недифференцированной массы и управляется как стадо. Это необходимо для того, чтобы получить власть и чиновников и отделов для ее поддержки. Если бы все было просто, государственный аппарат был бы простым, и ни столько помпы, ни столько бюджета не оправдались бы. В свою очередь, как пишет Эрих Фромм в «Страхе свободы», правители требуют все атрибуты, которые окружают могущественных, чтобы скрыть экзистенциальную пустоту и слабость тех, кто привязан к трону и кто должен приковаться к господствующей толпе, без которой они рушатся.

Польский писатель, о котором мы говорим, оставил во многих своих произведениях свидетельство большой ценности, которое будет продолжать влиять на будущие поколения как крик свободы и взаимного уважения. В романе Марраса нежность и доброта садовника открыто контрастируют с его хозяевами, которые стремятся только увеличить свою власть в ущерб своим сверстникам. Как и многие другие случаи, он также лично продемонстрировал гостеприимную атмосферу открытого общества, которая позволяет и стимулирует тех, кто стремится к оглушительному успеху.

Фактически, ирония и комедия в романе Ежи Косинского о политике и политиках основаны на податливости толпы и их фанатизме. Густав Ле Бон подчеркивает это в своей «Психологии толпы», когда указывает на неспособность критического суждения и рассуждений в человеческих агломерациях, где «то, что накапливается, - это не талант, а глупость», потому что «то, что всегда доминирует в душах толп, то, что всегда доминирует, - это не потребность в свободе. а «рабство»... нужны более громкие голоса, подобные голосам Эмиля Золя, чтобы обвинять самозванцев с фронта, без каких-либо блокировок или двойных высказываний.

Другими словами, я думаю, что очень актуально рассмотреть роман и кино самого известного Ежи Косинского как центральный аспект в этой журналистской статье, чтобы во всем своем весе оценить ментальную малость мегаломаньяков нашего времени, всегда стремящихся нарушить права соседей, которые с нелепыми языками и под гротескной маской говорят «помогите решить проблемы людей».

