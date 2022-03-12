Депортиво Майпу получит Instituto к 5 дате

Команда гостей с радостью прибывает к этой дате, поскольку они пришли к победе, однако хозяева будут стремиться вернуться к триумфу на своем стадионе после ничьей предыдущего дня.

Депортиво Майпу сравнялся со счетом 1:1 против Сакачиспаса. В предыдущие 3 дня он дважды побеждал и 1 сравнял счет.

Старшая школа приходит после победы над «Нью-Чикаго» со счетом 2:1. За последние несколько свиданий он одержал 1 победу и 2 ничьи.

Майпу и Ла-Глория встретятся завтра в 17:00 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий дате 5 Аргентина — Primera Nacional 2022, будет сыгран на стадионе Эстадио Крузадо.

Заведение занимает восьмое место с 8 очками и 2 победами, а посетитель достиг 8 единиц и занял девятое место в турнире.

Судья, назначенный на матч, — Родриго Риверо.

Расписание Депортиво Майпу и Института, в зависимости от страны

Аргентина: 17:00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 15:00

Мексика CST и Никарагуа: 14:00

Мексика MST и Мексика PST: 13:00

Венесуэла: 16:00

Источник примечания и изображения: DataFactory