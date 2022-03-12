Депортиво Майпу получит Instituto к 5 дате

Команда гостей с радостью прибывает к этой дате, поскольку они пришли к победе, однако хозяева будут стремиться вернуться к триумфу на своем стадионе после ничьей предыдущего дня.
Депортиво Майпу сравнялся со счетом 1:1 против Сакачиспаса. В предыдущие 3 дня он дважды побеждал и 1 сравнял счет.
Старшая школа приходит после победы над «Нью-Чикаго» со счетом 2:1. За последние несколько свиданий он одержал 1 победу и 2 ничьи.
Майпу и Ла-Глория встретятся завтра в 17:00 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий дате 5 Аргентина — Primera Nacional 2022, будет сыгран на стадионе Эстадио Крузадо.
Заведение занимает восьмое место с 8 очками и 2 победами, а посетитель достиг 8 единиц и занял девятое место в турнире.
Судья, назначенный на матч, — Родриго Риверо.
Расписание Депортиво Майпу и Института, в зависимости от страны
- Аргентина: 17:00
- Колумбия, Мексика EST и Перу: 15:00
- Мексика CST и Никарагуа: 14:00
- Мексика MST и Мексика PST: 13:00
- Венесуэла: 16:00
Источник примечания и изображения: DataFactory