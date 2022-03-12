Спрос на бункеры растет во Франции перед лицом опасений ядерной атаки

Опасаясь ядерной войны после вторжения России в Украину, бункерный рынок начал просыпаться во Франции, одной из наименее оснащенных стран в этом районе.

По данным Artémis Protection, производителя антиядерных убежищ, во Франции всего 1000 бункеров, из которых 400 являются частными и 600 — военными.

«Мы вторая страна с наибольшим количеством ядерных реакторов после Соединенных Штатов и, как это ни парадоксально, меньше всего готовит свое население к серьезному инциденту», - заявил директор Artémis Protection Матье Серанн в заявлениях телеканалу BFM.

Согласно французским СМИ, большинство соседей Европы лучше оснащены и подготовлены к возможной ядерной атаке. Фактически, в Швейцарии федеральный закон 1971 года обязывает каждого гражданина иметь убежище, обеспечивающее эффективную защиту как от классических бомб, так и от атомных, химических и бактериологических бомб.

Финляндия, Швеция и Норвегия также гораздо лучше оснащены, чем Франция, где уровень защиты населения составляет более 70%, по данным BFM TV.

Бункер в Украине для защиты от российских атак

Как правило, государство и компании часто заинтересованы в заключении контрактов на строительство подземных убежищ. Однако, учитывая эскалацию насилия в Украине и опасения, что оно распространится по всему континенту, все больше и больше людей обращаются за защитой бункеров.

Amesis, компания по общему строительству и общественным работам, имеет большой опыт в области бункеров. Он предлагает железобетонные укрытия и гарантирует, что на него не повлияют связанные с войной проблемы с поставками стали в Украине. По данным BFM TV, они могут закончить работы в среднем за 2-3 месяца.

Самая базовая модель бункера имеет площадь 14 квадратных метров и является наиболее востребованной французами. По данным французских СМИ, он стоит 79 тысяч евро (86 тысяч долларов) и предлагает систему вентиляции, двухъярусные кровати, сухие туалеты и грубый бетон. Клиенты также могут изготовить свои бункеры на заказ. «Клиент заказал у нас бункер площадью 100 квадратных метров», - говорят в Amesis.

«Иногда нас просят поставить экраны на стенах, чтобы показать фотографии на открытом воздухе. Лес, пляж. Идея в том, что они выглядят как окна. Мы также можем разместить экраны на потолке, чтобы имитировать небо», — рассказал телеканалу BFM TV Энцо Петроне из Amesis.

Компания Artemis, со своей стороны, предлагает модули площадью от 5 до 20 квадратных метров. Базовый составляет 6,7 метра и стоит 149 тысяч евро. В то время как самый сложный, площадью 20 квадратных метров, может быть оснащен множеством опций: вода, генератор, спальня, кухня и ванная комната. По данным французских СМИ, он стоит около 300 тысяч евро.

Они говорят, что профиль заинтересованных сторон «очень разнообразен». «У нас есть пенсионеры, врачи, солдаты и даже дипломаты и члены министерских кабинетов». Директор Artémis Protection пояснил, что строительство приюта также может быть новым видом инвестиций в недвижимость. «В конце концов, создается дополнительное жилое пространство».

На самом деле трудно узнать, кому принадлежат бункеры, потому что «все в этом бизнесе должно быть конфиденциальным», объясняет Энцо Петроне. Техника строительства, конечно, но особенно места, где устанавливаются антиядерные укрытия.

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