Даниэла Медина обнимает свои мечты как возвращение королевы карнавала

Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, 11 марта Карнавал Лас-Пальмас-де-Гран-Канария увенчал в эту пятницу свою новую королеву Даниэлу Медину, которая покорила фантазией «Обнимая мечту» самый желанный трон в городе, который два года ждал своего нового регента и готов открыть новое время, когда цвет и блеск снова засияют. Дизайн Хуана Карлоса Армаса, спонсируемый El Gusto por el Vino-Dormitorum, привел Даниэлу Медину к исполнению своих желаний, унаследовав трон, который ее сестра уже завоевала 15 лет назад. Сегодня вечером Даниэла сменила кожу на бабочку, чтобы покорить парк Санта-Каталина, в пастельных тонах и с дизайном, полным деталей, которые увенчали ее королевой карнавала 2022 года. «Я живу карнавалом на 100%», и в этом году «он будет уникальным», сказала Медина, потому что для ее семьи и для нее это «мечта сбылась». «За мной стоят десятки людей, делающих эту корону возможной, и всем им я обязана этим моментом», - взволнованно объяснила она. Самая выносливая королева на троне Минерва Эрнандес, избранная в 2020 году, через два года передала корону посла Карнавала, и с этим скипетром партия вновь обрела иллюзию, которую она отвечала за сохранение жизни до своей замены. Королевский двор, который будет сопровождать нового регента карнестоленд, сформирован антуражем во главе с первой леди Сандрой Вегой, которая вышла на сцену с чакарами, тимплеями и данью уважения братскому острову Ла-Пальма. Дизайн Мануэля Энсинозо и Бегоньи Переса тронул сердца и покорил жюри, представляя канарскую сосну в окружении вьюрков, в дань уважения природе островов и зеленой местности, которая дала название Фортунадас. Вторая леди карнавала «Ла Тьерра» родилась на самом дне моря, с внушительным окунем и неоспоримой постановкой. Ниса Алеман доминировала с первой минуты, мощная, в костюме, полном деталей, и в дизайне с ракушками, рыбой и кораллами от Килиана Бетанкора. Стенд сопровождал ее на параде, в котором профессиональная танцовщица и личный тренер прошли путь от фитнеса принцесс до Леди Карнавала. На корте также выступит Норма Руис, которая дебютировала в этом конкурсе, хотя она и является ветераном сцены Санта-Каталины, в своей прежней роли Драга Ноа. Норма Руис была одета в новаторский дизайн, которого никогда раньше не видели, завернутая в «Дань Нестору» и его культовую рыбу, с которой женщина, которая ближе всего приблизилась к тому, чтобы стать королевой Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, стала карнавальной леди города. Четвертая леди, Хосефина Диас, также сломала плесень, взяв на себя ответственность за микрофон и покоряя жюри своим голосом. Его костюм, разработанный Альберто Робайной, носил головной убор из перьев длиной в несколько метров, который ставил экстравагантность и дизайн на предел, тратя энергию и талант, чтобы добраться до двора. Лаура Баутиста