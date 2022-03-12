Режим Даниэля Ортеги признал политзаключенную Кристиану Чаморро виновной в нескольких преступлениях

Imagen de archivo de la periodista Cristiana Chamorro Barrios, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997). EFE/ Jorge Torres

Оппозиция и бывший кандидат в президенты Никарагуа Кристиана Чаморро была осуждена в пятницу за преступления, обвиненные режимом Даниэля Ортеги, которые не позволили ей конкурировать в прошлом году против переизбрания диктатора, сообщил член семьи.

На суде его брат, Педро Хоакин Чаморро, и три бывших работника Фонда Виолеты Барриос де Чаморро (FVBCH) также были осуждены за такие преступления, как отмывание денег и неправомерное управление. «Они признали всех виновными (...) 21 марта, они зачитали приговор», — рассказала AFP племянница Чаморро Олама Уртадо.

68-летняя Кристиана Чаморро - дочь бывшего президента Виолеты Барриос де Чаморро (1990-1997) и находится под домашним арестом со 2 июня 2021 года. Она также была фаворитом в опросах, чтобы столкнуться с Ортегой на ноябрьских выборах в прошлом году.

«Они хотят запятнать мое имя, но не получат его, но они никогда не испортят имя моего отца или моей матери, потому что я невиновен», - заявил оппонент в конце судебного процесса, согласно интернет-порталу 100% Noticias, критика никарагуанского режима.

Приговор был вынесен после семидневного судебного разбирательства, без доступа к прессе или общественности, который содержался в тюрьме Управления судебной помощи (DAJ) полиции Манагуа, известной как Эль-Чипоте.

Чаморро хотел конкурировать с Ортегой на прошлогодних президентских выборах

Чаморро, журналист по профессии, является одним из семи бывших кандидатов в президенты, которые были арестованы в прошлом году вместе с 39 оппонентами накануне выборов 7 ноября, на которых Ортега отказался четвертый срок подряд.

Фонд, названный в честь его матери, занимается поощрением свободы прессы и обучением журналистов.

В ходе этого процесса прокуратура в руках правительства обвинила FVBCH в финансировании журналистов и средств массовой информации для «дестабилизации бесперебойной работы» правительства Сандинистского фронта национального освобождения (ФСЛН).

После получения четвертого мандата, подвергнутого сомнению международным сообществом в связи с арестами оппонентов и обвинениями в мошенничестве, режим Даниэля Ортеги инициировал серию экспресс-судебных процессов против политических заключенных страны.

Среди арестованных есть несколько бывших кандидатов от оппозиции президенту, которые были заключены в тюрьму один за другим до выборов, состоявшихся в ноябре прошлого года.

(С информацией от AFP)

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