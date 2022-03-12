Ватикан подтвердил в эту субботу, что режим Даниэля Ортеги изгнал апостольского нунция Вальдемара Станислава Зоммертага из Никарагуа .

В коммюнике Святой Престол заявил, что «он с удивлением и печалью получил сообщение о том, что правительство Никарагуа решило отозвать одобрение (соглашение) Его Превосходительства Вальдемара Станислава Соммертага, апостольского нунция в Манагуа с 2018 года, навязав, что он покинуть страну сразу же после уведомления его об этой мере».

Он добавил: « Это положение непонятно , поскольку во время своей миссии Его Превосходительство г-н Соммертаг неустанно работал на благо Церкви и никарагуанского народа, особенно для наиболее уязвимых, всегда стремясь развивать хорошие отношения между Апостольским Престолом и никарагуанские власти. Его участие в качестве свидетеля и сопровождающего его члена за столом национального диалога между правительством и политической оппозицией заслуживает особого упоминания в связи с национальным примирением и освобождением политических заключенных».

В ноте, собранной Vatican News, содержится следующий вывод: «Убежденный в том, что это серьезное и неоправданное одностороннее решение не отражает чувства глубоко христианского народа Никарагуа, Святой Престол желает подтвердить свое полное доверие Папскому представителю».

В минувший понедельник апостольская нунциатура в Никарагуа сообщила, что Вальдемар Станислав Зоммертаг «отсутствует в стране» и что секретарь монсеньор Марсель Мбайе Диуф руководит этой дипломатической миссией, хотя и не уточнил, является ли отсутствие религиозного дипломата будет носить временный или постоянный характер.

Вальдемар Станислав Зоммертаг приветствует Даниэля Ортеги (Президентство/Архив Никарагуа)

Однако президент Никарагуанской епископальной конференции епископ Карлос Эррера заявил 10-му каналу по местному телевидению, что папа Франциск снял апостольского нунция со своего поста, что сегодня отрицает Ватикан.

«Не было хороших отношений (с правительством), поэтому папа (Франциск) решил (Зоммертаг) отказаться от этой функции. Были определенные ограничения, поэтому, если нет связи, какой смысл быть в роли дипломата», - сказал епископ Эррера телеканалу.

Ни апостольская нунциатура, ни Никарагуанская епископальная конференция официально не оформили отставку Зоммертага с поста главы этой дипломатической миссии.

В ноябре прошлого года, через несколько дней после неоднозначных всеобщих выборов, режим указом аннулировал фигуру «дуайена дипломатического корпуса», которая с 2000 года принадлежала апостольскому нунцию, представителю Святого Престола.

Указом президента Ортега внес поправки в статью 6 соглашения, регулирующего протокол государства, в соответствии с которым никарагуанский режим признал «дуайеном дипломатического корпуса апостольского нунция Его Святейшества, а в его отсутствие посла, который был аккредитован с самым длительным сроком службы. »

Вальдемар Станислав Зоммертаг с Папой Франциском (REUTERS/Стефано Релландини/Архив)

Нунцио Соммертаг вместе с бывшим министром обороны Уругвая Луисом Анхелем Росадильей участвовал в качестве свидетелей и сопровождающих лиц, представляющих Ватикан и Генеральный секретариат Организации американских государств (ОАГ), соответственно, за столом переговоров между исполнительной властью Ортеги и оппозиционный Гражданский альянс за справедливость и демократию.

30 июля 2019 года режим Ортеги закрыл стол переговоров с Гражданским альянсом, чтобы найти выход из кризиса, который страна переживает с апреля 2018 года, несмотря на призывы ОАГ, Европейского союза, никарагуанских епископов, армии и других секторов.

Ортега, который был переизбран на выборах в ноябре прошлого года на фоне вопросов легитимности и со своими главными соперниками в тюрьме, начал свою кампанию 4 октября, назвав никарагуанских епископов «террористами», которые выступали в качестве посредников первого национального диалога, который также стремился к мирному урегулированию кризиса, который переживает страна.

Сандинистский лидер назвал их «водителями переворота» и обвинил в том, что они являются сообщниками внутренних сил и международных группировок, которые, по его мнению, действуют в Никарагуа, чтобы свергнуть его.

Отношения между сандинистами и католической церковью в Никарагуа на протяжении последних 43 лет характеризовались трениями и недоверием.

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