Даниэль Мартинес и Наиро Кинтана делают все возможное на твердой горе, но Роглич одерживает победу

Королевская сцена Париж-Ницца не разочаровала. Высокая гора снова стала главным героем, и в последние несколько километров был очевиден огромный потенциал нескольких ее главных гонщиков. Примоз Роглич выиграл этап и остается лидером общего зачета, Даниэль Мартинес был вторым, Саймон Йейтс финишировал на третьем месте, а закрытием группы стал Наиро Кинтана на четвертом месте.

Несмотря на то, что победу одержал словенский гонщик, колумбийцы провели хороший день на сцене. Даниэль Мартинес вошел в тройку лидеров общего зачета и теперь отстает от Роглича на 01'00″, а Наиро Кинтана уступил лидеру с девятого на пятое место до 02'04″. Следующий этап в Ницце станет ключевым.

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Гонка, стартовавшая в Ницце, завершилась восхождением на Коль де Турини, подъем на 14,9 км с пандусами до 12% и высоким финишем. Гонка прошла очень спокойно основным составом, несмотря на то, что побег 18 гонщиков начал складываться в огромную разницу с партией фаворитов. Велосипедисты Movistar Team были главными героями среди беглецов.

с прохождением километров разница между фугой и основной группой сужалась. Arkea и INEOS начали навязывать темпы преследования, пока не присутствовал Col de Turini. Подъем 15 километров со средним значением 7,3%. Мюльбергер из команды Movistar выступил в одиночку в качестве руководителя гонки, в то время как в составе фаворитов было все меньше и меньше тех, кто выдержал уровень подъема.

На седьмом километре первым бегуном, который решил удивить, стал Адам Йейтс из Ineos. Британский бегун попытался уйти в покое, однако Наиро Кинтана отреагировал и сумел его догнать. Примоз Роглич не стал ждать и начал отвечать, поэтому Саймон Йейтс и Даниэль Мартинес остались за рулем словенского бегуна.

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Группа, состоящая из Примоза Роглича, Даниэля Мартинеса, Наиро Кинтаны, Адама и Саймона Йейтса, начала тесные разногласия с велосипедистом Movistar Team. Словенец провел очень жесткую атаку, на которую ответил только колумбийский гонщик Team INEOS. Именно таким образом им удалось выследить Мюльбергера и оставить его позади. Когда ожидалось, что гонка будет определена между руководителями гонки, Наиро и Саймон сократили разрыв.

Наиро Кинтана, Саймон Йейтед и Дани Мартинес пытались атаковать Роглича, который был очень силен в повышении. Словенский велогонщик попытался протестировать ноги бегунов, но они хорошо откликнулись на требование повышения и попытки соперника.

Последний километр определил гонку, Примоз Роглич не стеснялся и дико атаковал группу, у которой не было ног, чтобы ответить, однако за рулем он встретил Дани Мартинеса, который не позволил ему сбежать и был единственным, кому удалось отреагировать на попытку побега словенца, который хотел запечатать свою победу в фракция. Наконец, несмотря на попытку, гонщик Jumbo пересек финишную черту на первом месте.

Ключевая победа Роглича, который близок к чемпионству Париж-Ницца. Второе место занял Дани Мартинес, Саймон Йейтс занял третье место, а закрыл группу Наиро Кинтана из Аркеа-Самсика. Словенский спортсмен поднял руки на Col de Turini и практически обеспечил себе победу в соревнованиях.

Последний этап маршрута Париж-Ницца пройдет в Ницце, маршрут протяженностью 115,6 км, который будет включать пять горных перевалов, три второсортных и два первоклассных. Окончание гонки состоится в промоушене до Col d'Éze.

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1. Примоз Роглич - 4h 20′ 47″

2. Даниэль Мартинес...»

3. Саймон Йейтс — 02″

4. Наиро Кинтана - 09 ″

5. Жоао Педро Гонсалвис - 11″.

1. Примоз Роглиз - 26h 26′ 11 ″

2. Саймон Йейтс - 47 ″

3. Даниэль Мартинес - 01'00″

4. Адам Йейтс - 01'50″

5. Наиро Кинтана - 02'04″

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