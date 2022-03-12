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суббота 12 март 2022
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Россия

Даниэль Мартинес и Наиро Кинтана делают все возможное на твердой горе, но Роглич одерживает победу

Колумбийские бегуны были сильны на протяжении всей седьмой гонки. Словенка выиграла последние несколько метров.

12 март 2022

Королевская сцена Париж-Ницца не разочаровала. Высокая гора снова стала главным героем, и в последние несколько километров был очевиден огромный потенциал нескольких ее главных гонщиков. Примоз Роглич выиграл этап и остается лидером общего зачета, Даниэль Мартинес был вторым, Саймон Йейтс финишировал на третьем месте, а закрытием группы стал Наиро Кинтана на четвертом месте.

Несмотря на то, что победу одержал словенский гонщик, колумбийцы провели хороший день на сцене. Даниэль Мартинес вошел в тройку лидеров общего зачета и теперь отстает от Роглича на 01'00″, а Наиро Кинтана уступил лидеру с девятого на пятое место до 02'04″. Следующий этап в Ницце станет ключевым.

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Гонка, стартовавшая в Ницце, завершилась восхождением на Коль де Турини, подъем на 14,9 км с пандусами до 12% и высоким финишем. Гонка прошла очень спокойно основным составом, несмотря на то, что побег 18 гонщиков начал складываться в огромную разницу с партией фаворитов. Велосипедисты Movistar Team были главными героями среди беглецов.

с прохождением километров разница между фугой и основной группой сужалась. Arkea и INEOS начали навязывать темпы преследования, пока не присутствовал Col de Turini. Подъем 15 километров со средним значением 7,3%. Мюльбергер из команды Movistar выступил в одиночку в качестве руководителя гонки, в то время как в составе фаворитов было все меньше и меньше тех, кто выдержал уровень подъема.

На седьмом километре первым бегуном, который решил удивить, стал Адам Йейтс из Ineos. Британский бегун попытался уйти в покое, однако Наиро Кинтана отреагировал и сумел его догнать. Примоз Роглич не стал ждать и начал отвечать, поэтому Саймон Йейтс и Даниэль Мартинес остались за рулем словенского бегуна.

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Группа, состоящая из Примоза Роглича, Даниэля Мартинеса, Наиро Кинтаны, Адама и Саймона Йейтса, начала тесные разногласия с велосипедистом Movistar Team. Словенец провел очень жесткую атаку, на которую ответил только колумбийский гонщик Team INEOS. Именно таким образом им удалось выследить Мюльбергера и оставить его позади. Когда ожидалось, что гонка будет определена между руководителями гонки, Наиро и Саймон сократили разрыв.

Наиро Кинтана, Саймон Йейтед и Дани Мартинес пытались атаковать Роглича, который был очень силен в повышении. Словенский велогонщик попытался протестировать ноги бегунов, но они хорошо откликнулись на требование повышения и попытки соперника.

Последний километр определил гонку, Примоз Роглич не стеснялся и дико атаковал группу, у которой не было ног, чтобы ответить, однако за рулем он встретил Дани Мартинеса, который не позволил ему сбежать и был единственным, кому удалось отреагировать на попытку побега словенца, который хотел запечатать свою победу в фракция. Наконец, несмотря на попытку, гонщик Jumbo пересек финишную черту на первом месте.

Ключевая победа Роглича, который близок к чемпионству Париж-Ницца. Второе место занял Дани Мартинес, Саймон Йейтс занял третье место, а закрыл группу Наиро Кинтана из Аркеа-Самсика. Словенский спортсмен поднял руки на Col de Turini и практически обеспечил себе победу в соревнованиях.

Последний этап маршрута Париж-Ницца пройдет в Ницце, маршрут протяженностью 115,6 км, который будет включать пять горных перевалов, три второсортных и два первоклассных. Окончание гонки состоится в промоушене до Col d'Éze.

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1. Примоз Роглич - 4h 20′ 47″

2. Даниэль Мартинес...»

3. Саймон Йейтс — 02″

4. Наиро Кинтана - 09 ″

5. Жоао Педро Гонсалвис - 11″.

1. Примоз Роглиз - 26h 26′ 11 ″

2. Саймон Йейтс - 47 ″

3. Даниэль Мартинес - 01'00″

4. Адам Йейтс - 01'50″

5. Наиро Кинтана - 02'04″

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