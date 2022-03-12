Куба заявляет Борису о своей заинтересованности в «углублении» двусторонних отношений

Гавана, 11 марта Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в эту пятницу напрямую передал новому чилийскому президенту Габриэлю Боричу желание своей страны «углубить двусторонние отношения». В сообщении в Twitter Родригес пояснил, что на своей встрече, в рамках инаугурации Борича в Сантьяго, Чили, он передал ему добрые пожелания президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. «Было приятно приветствовать президента Чили Габриэля Борича и передать ему поздравление от имени президента Диаса-Канеля. Я подтвердил наши искренние пожелания успеха и выразил желание углубить двусторонние отношения», — написал Родригес. В ходе своего визита в Чили министр иностранных дел Кубы встретился с недавно назначенными министрами внутренних дел и общественной безопасности Изкией Сичес Пастен и здравоохранения Марией Бегонья Ярса Саес. Он также встретился со своим коллегой Антонией Уррехолой Ногерой и следующим министром науки, технологий, знаний и инноваций Чили Флавио Андресом Салазаром Онфреем. В начале борической эпохи Чили и Куба проявляли взаимную заинтересованность в углублении двусторонних отношений и сотрудничества. Министр иностранных дел Кубы прибыл в Чили в четверг для участия в инаугурации нового президента страны с намерением «содействовать развитию исторических связей» между двумя странами. Президент Кубы Мигель Диас-Канель передал Боричу свои «сердечные поздравления» после его «исторической народной победы». «Мы подтверждаем желание расширять двусторонние отношения и сотрудничество между народами и правительствами», — написал кубинский президент в Twitter. Представители многих стран Латинской Америки и Испании присутствовали в эту пятницу на церемонии передачи полномочий, которая сделала прогрессивного Борича самым молодым президентом страны. ШЕФ JPM/КФА