Хорватия сожалеет о неудачах реагирования в НАТО из-за крушения беспилотника

Премьер-министр Хорватии выразил сожаление по поводу провалов реакции в воздушном пространстве НАТО в субботу, после того как военный беспилотник, запущенный «на территории Украины», упал в Загребе, и призвал к «укреплению сотрудничества» в альянсе.

«Понятно, что реакция не была хорошей, ни оценка уровня опасности, ни связь с другими странами быстро и быстро», — заявил глава хорватского правительства Андрей Пленкович во время посещения места падения беспилотника.

Устройство разбилось в четверг вечером в парке, расположенном в шести километрах от центра Загреба, рядом с университетским городком, где проживают 4500 студентов, и примерно в 200 метрах от жилого квартала. Это не повлекло за собой жертв, но причинило ущерб примерно 40 автомобилям.

По словам хорватского лидера, это разведывательный беспилотник советского производства Ту-141 «Стриж». Длина 14 метров, вес более 6 тонн.

«Запущенный в полном свете на территории Украины», устройство пролетело через румынское и венгерское воздушное пространство, прежде чем разбиться в Загребе, после «семи минут» полета в Хорватии, по словам Пленковича.

«Мы не знаем, кому он принадлежал [...], российская и украинская стороны утверждают, что это не их», - пояснил он, указав, что дело расследуется.

Премьер-министр призвал к «укреплению и активизации сотрудничества» в таких ситуациях в рамках НАТО.

Загреб находится примерно в 550 км по прямой линии от ближайшей границы Украины, которая сталкивается с вторжением российских войск с 24 февраля.

ЛВ/рус/ПЗ/СП Б/МЭ