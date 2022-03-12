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Россия

Кристиана Чаморро, женщина, которая пыталась бросить вызов Ортегу, признана виновной

12 март 2022

Манагуа, 11 марта Оппонент Кристиана Чаморро Барриос, которая пыталась бросить вызов президенту Никарагуа Даниэлю Ортегу на спорных выборах в прошлую пятницу, была признана виновной в преступлениях, связанных с отмыванием денег, имущества и активов, незаконным присвоением и удержанием, неправомерным управлением и идеологическими ложь. Чаморро, 68-летний журналист по профессии, который находится под домашним арестом со 2 июня 2021 года, был осужден судьей Люденом Мартином Киросом из девятого окружного уголовного суда в Манагуа, сообщила его защита журналистам, которые отклонили постановление. Прокуратура потребовала 13 лет тюремного заключения для Чаморро, дочери убитого никарагуанского героя Педро Хоакина Чаморро Карденаля и бывшего президента Виолеты Барриос де Чаморро (1990-1997 годы). Чаморро был оппозиционным деятелем, который, скорее всего, победит на президентских выборах 7 ноября, на которых Ортега был переизбран на пятый, четвертый срок подряд и второй с женой Росарио Мурильо в качестве вице-президента, а его основные претенденты находятся в тюрьме. Суд над оппозицией, который начался в четверг на прошлой неделе, является частью серии судебных разбирательств, связанных с карантином лидеров оппозиции и критиков сандинистского правительства, которые были заключены в тюрьму до этих выборов и в основном обвинялись в «измене родине» или деньгах отмывание денег. Прокуратура обвинила Чаморро в ее качестве председателя НПО «Фонд Виолеты Барриос де Чаморро» на основании жалобы министерства внутренних дел. По данным правительства, эта НПО, занимающаяся защитой и поощрением свободы прессы и выражения мнений, «серьезно нарушила свои обязательства перед регулирующим органом, и из анализа финансовой отчетности за период 2015-2019 годов были получены явные признаки отмывания денег». ТАКЖЕ БРАТ И ТРОЕ РАБОЧИХ Вместе с журналистом генеральный бухгалтер и финансовый администратор Фонда Маркос Флетес и Вальтер Гомес, соответственно, и личный водитель Чаморро Педро Васкес были осуждены за преступления, аналогичные преступлениям, совершенным чаморро. Также старший брат Кристианы, 70-летний соперник Педро Хоакин Чаморро Барриос. Оба являются членами совета директоров никарагуанской газеты La Prensa, которая 2 марта отметила 96-ю годовщину своего основания. Прокуратура запросила 13 лет тюремного заключения для Флетеса и Гомеса и семь лет для Васкеса и Педро Хоакина. Решение суда было заслушано в эту пятницу вечером после семи дней слушаний, последних трех марафонов. Для расследования этого дела прокуратура вызвала около тридцати журналистов для дачи показаний в качестве свидетелей, в том числе писателя, романиста и бывшего вице-президента Никарагуа Серхио Рамиреса Меркадо в его качестве законного представителя НПО «Фонд Луизы Меркадо», которая имела отношения с Фонд Виолеты Барриос де Чаморро и вынуждены были покинуть страну, чтобы избежать ареста. СЕМЬ ПРОТИВНИКОВ, КОТОРЫХ ИЗБЕЖАЛ ОРТЕГА Кристиана Чаморро — седьмая оппонентка, которая претендовала на пост президента Никарагуа на последних выборах, чтобы быть признанной виновной в преступлениях отмывания денег или государственной измены. Остальные шесть - академик Артуро Крус, который был послом в правительстве США Ортеги между (2007-2009), от которого он дистанцировался; активист, академик и лидер Национального блока «Синие и белые» Феликс Марадиага; и экономист и политический племянник бывшего президента Барриоса де Чаморро Хуана Себастьян Чаморро. Также журналист Мигель Мора, основатель, владелец и бывший директор телевизионного канала «100% Noticias», закрытого властями и теперь транслируемого на интернет-платформе; крестьянский лидер Медардо Майрена; и консервативный юрист и политик Ноэль Видаурре. Ортега заклеймил заключенных и осужденных противников как «предателей родины», «преступников» и «сукиных сыновей империалистов янки» .EFE лфп/ррт (фото)

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