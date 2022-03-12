Кристиана Чаморро, женщина, которая пыталась бросить вызов Ортегу, признана виновной

Манагуа, 11 марта Оппонент Кристиана Чаморро Барриос, которая пыталась бросить вызов президенту Никарагуа Даниэлю Ортегу на спорных выборах в прошлую пятницу, была признана виновной в преступлениях, связанных с отмыванием денег, имущества и активов, незаконным присвоением и удержанием, неправомерным управлением и идеологическими ложь. Чаморро, 68-летний журналист по профессии, который находится под домашним арестом со 2 июня 2021 года, был осужден судьей Люденом Мартином Киросом из девятого окружного уголовного суда в Манагуа, сообщила его защита журналистам, которые отклонили постановление. Прокуратура потребовала 13 лет тюремного заключения для Чаморро, дочери убитого никарагуанского героя Педро Хоакина Чаморро Карденаля и бывшего президента Виолеты Барриос де Чаморро (1990-1997 годы). Чаморро был оппозиционным деятелем, который, скорее всего, победит на президентских выборах 7 ноября, на которых Ортега был переизбран на пятый, четвертый срок подряд и второй с женой Росарио Мурильо в качестве вице-президента, а его основные претенденты находятся в тюрьме. Суд над оппозицией, который начался в четверг на прошлой неделе, является частью серии судебных разбирательств, связанных с карантином лидеров оппозиции и критиков сандинистского правительства, которые были заключены в тюрьму до этих выборов и в основном обвинялись в «измене родине» или деньгах отмывание денег. Прокуратура обвинила Чаморро в ее качестве председателя НПО «Фонд Виолеты Барриос де Чаморро» на основании жалобы министерства внутренних дел. По данным правительства, эта НПО, занимающаяся защитой и поощрением свободы прессы и выражения мнений, «серьезно нарушила свои обязательства перед регулирующим органом, и из анализа финансовой отчетности за период 2015-2019 годов были получены явные признаки отмывания денег». ТАКЖЕ БРАТ И ТРОЕ РАБОЧИХ Вместе с журналистом генеральный бухгалтер и финансовый администратор Фонда Маркос Флетес и Вальтер Гомес, соответственно, и личный водитель Чаморро Педро Васкес были осуждены за преступления, аналогичные преступлениям, совершенным чаморро. Также старший брат Кристианы, 70-летний соперник Педро Хоакин Чаморро Барриос. Оба являются членами совета директоров никарагуанской газеты La Prensa, которая 2 марта отметила 96-ю годовщину своего основания. Прокуратура запросила 13 лет тюремного заключения для Флетеса и Гомеса и семь лет для Васкеса и Педро Хоакина. Решение суда было заслушано в эту пятницу вечером после семи дней слушаний, последних трех марафонов. Для расследования этого дела прокуратура вызвала около тридцати журналистов для дачи показаний в качестве свидетелей, в том числе писателя, романиста и бывшего вице-президента Никарагуа Серхио Рамиреса Меркадо в его качестве законного представителя НПО «Фонд Луизы Меркадо», которая имела отношения с Фонд Виолеты Барриос де Чаморро и вынуждены были покинуть страну, чтобы избежать ареста. СЕМЬ ПРОТИВНИКОВ, КОТОРЫХ ИЗБЕЖАЛ ОРТЕГА Кристиана Чаморро — седьмая оппонентка, которая претендовала на пост президента Никарагуа на последних выборах, чтобы быть признанной виновной в преступлениях отмывания денег или государственной измены. Остальные шесть - академик Артуро Крус, который был послом в правительстве США Ортеги между (2007-2009), от которого он дистанцировался; активист, академик и лидер Национального блока «Синие и белые» Феликс Марадиага; и экономист и политический племянник бывшего президента Барриоса де Чаморро Хуана Себастьян Чаморро. Также журналист Мигель Мора, основатель, владелец и бывший директор телевизионного канала «100% Noticias», закрытого властями и теперь транслируемого на интернет-платформе; крестьянский лидер Медардо Майрена; и консервативный юрист и политик Ноэль Видаурре. Ортега заклеймил заключенных и осужденных противников как «предателей родины», «преступников» и «сукиных сыновей империалистов янки» .EFE лфп/ррт (фото)